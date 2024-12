Mercedes Milá da sentencia en estos firmes términos a Inés Hernand tras ganar 'MasterChef'

Mercedes Milá se ha pronunciado abiertamente sobre la victoria de Inés Hernand en 'MasterChef Celebrity', que se proclamó ganadora de la novena edición del talent de La 1 de TVE en un reñido duelo con Marina Rivers.

Hay que recordar que la veterana comunicadora catalana e Inés fueron compañeras de trabajo durante la pasada temporada en el programa 'No sé de qué me hablas', también en la cadena pública. Y de ahí que haya un estrecho vínculo forjado entre ambas. "El cielo del plató se llenó de papelitos de oro, y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas: ¡¡¡¡Inés ganadora!!!!!", empieza escribiendo la periodista con felicidad por el resultado.

Un triunfo que Mercedes Milá presagió: "Cuando me dijo que iba a participar en MásterChef le dije: 'Qué lista es Macarena Rey (la jefa de la productora de 'MasterChef'). Yo te doy por ganadora desde ya'. Hace muchos meses de estas palabras, pero aquí está ella, nuestra @ineshernand, nuestra compañera incomparable, nuestra crack", le define.

Acto seguido, Milá recuerda la etapa en la que se conocieron para el mencionado proyecto que compartieron, admitiendo reticencias al principio: "Yo he de confesar que a mí no me resulta fácil compartir un plató de TV con otra presentadora o presentador, siempre he procurado hacerlo sola y María Ruiz Calzado (la directora) lo sabía. Por eso cuando creó el formato de 'No sé de qué me hablas' quiso que conociera a una chica (Inés) que era ya famosa de la que yo, en mi ignorancia, no había ni oído hablar".

Al hilo, Mercedes Milá reconoce la gran conexión que se fraguó desde el principio con la que para ella era una completa desconocida: "Fue mágico, no nos hicieron falta más de 2 minutos para comprender que todo iría bien y de la misma nos embarcamos en aquel proyecto para RTVE, para JP López. Maria Ruiz Calzado tiene un sexto sentido porque acertó de pleno. Igual que mi amiga querida participando en ese concurso fantástico al que ella ha hecho aún más grande junto a todos sus compañeros", sentencia sin titubeos.

Por último, la presentadora aplaude el destino del premio económico que Inés Hernand ha ganado en ‘MasterChef’. "Y encima va y le da los 75.000€ a la Fundación ARED @fundacio_ared para ayudar a mujeres que lo necesitan mucho para lograr volver a la calle, al mundo laboral y conseguir un empleo que las dignifique. Estoy muyyyyyyy contenta, pero muchísimo", remata Mercedes Milá.