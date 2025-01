Carlota Corredera destapa en TVE la realidad que vivió con el consumo de drogas en televisión

Dos años después de su abrupta salida de Mediaset, Carlota Corredera regresaba el pasado viernes a la televisión. Lo hacía como colaboradora de '59 segundos', el programa que conduce Gemma Nierga en TVE y que, debido a sus flojas audiencias, se ha traslado a La 2, cadena en la que se ha emitido este miércoles, 22 de enero.

En esta ocasión, la periodista viguesa participó en una mesa de debate sobre las drogas. Junto a ella, algunos personajes famosos que han decidido desvelar que ha sido consumidores de determinadas sustancias. Más sincera que nunca, Carlota Corredera dejó muy clara su posición acerca de las drogas.

"Yo no he consumido nunca cocaína", empezó dejando claro. Aunque reconoce que "sí que he estado en etapas televisivas de mi vida llevando equipos y llevando programas y sometida a una presión impresionante". De esta forma hace referencia a la época en la que fue directora de programas en Mediaset. Ya que, cabe recordar, que antes de presentar 'Sálvame', estuvo detrás de las cámaras como directora del mismo.

Carlota Corredera sobre el consumo de drogas: "Entiendo que haya compañeros que recurran"

Aunque no dio nombres, Carlota Corredera confiesa que "sí he llegado a entender que haya gente que recurra a eso pero por al final conseguir estar al nivel que se te exige laboralmente o socialmente. Yo he entendido muchas veces que haya compañeros y compañeras que hayan tirado de eso, no solo por las heridas que puedan tener o los vacíos emocionales que quieran cubrir sino porque realmente el ritmo de vida que se puede llegar a llevar en televisión seguramente es un caldo de cultivo perfecto para ser adicto", sentenció.

En ningún momento la periodista especificó si eran colaboradores o miembros de la redacción los que consumían. Pero por todos es sabido que Kiko Matamoros ha consumido cocaína, ya que lo ha reconocido él mismo. Así como Belén Esteban, quien también en su pasado tuvo problemas con las drogas. Una etapa que, afortunadamente, ha dejado atrás.