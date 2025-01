Jordi Évole rompe su silencio en un comunicado tras ser blanco de críticas por lo hecho con Mario Vaquerizo

A punto de estrenarse la nueva temporada de 'Lo de Évole' en La Sexta, el equipo del programa está causando furor con sus promos en redes sociales. En la última, aparece Jordi Évole junto a Mario Vaquerizo, lanzándose cruces de dardos por sus respectivos problemas de salud.

El vocalista de las Nancys Rubias aparece en silla de ruedas, dando una charla desde un escenario. "En la vida lo más importante cuando uno cae es levantarse", comenta, dejando claro que "uno tiene que asumir que no siempre va a caer bien". Ante esto, Jordi Évole, que se encuentra en el patio de butacas, le espeta: "No digas eso, Mario, si tú caes muy bien. Pero vamos, vaya talegazo". De esta forma, hace referencia, en tono humorístico, a su brutal caída desde el escenario durante un concierto.

"Anda, por favor, ya te gustaría caer a ti como caigo yo. Si es que no puedes ni reírte", replica el artista, en alusión a la cataplexia que padece el presentador y que le provoca desmayos cuando ríe o se enfada. "¡Qué feo es reírse de un enfermo!", le reprocha el catalán. "Creo que tú si te echaras laca, caerías mejor, porque te hace falta amigo", finaliza diciendo el cantante en el vídeo.

Jordi Évole responde a las críticas en redes sociales

El spot recibió un aluvión de críticas en redes sociales. Y es que, muchos usuarios de X daban por hecho que Mario Vaquerizo sería el primer invitado de la nueva temporada de 'Lo de Évole'. Unas críticas a las que el propio Jordi Évole ha respondido con contundencia, poniendo los puntos sobre las íes a quienes le atacan por su vídeo junto al marido de Alaska.

"Han sido bastantes flipantes las respuestas a ese tuit", comienza diciendo el presentador, antes de responder "por alusiones". En primer lugar, deja claro que "Mario Vaquerizo es el protagonista de la promo de la vuelta de 'Lo de Évole'. En segundo lugar, explica que "Mario Vaquerizo no será uno de los invitados esta temporada a mi programa. Pero si lo fuese, ¿pasaría algo?". Y por último, reconoce que "no concibo un país en el que no te puedas relacionar con gente que no piensa políticamente como tú". "Y ya está. La semana que viene anunciamos invitados", sentencia el rostro de Atresmedia.