Mario Vaquerizo soltó este inesperado hachazo a Broncano en pleno directo de 'El Hormiguero' ante Motos

Aunque la invitada de 'El Hormiguero' de este miércoles, 11 de diciembre, era Alaska, fue su marido, Mario Vaquerizo, el que se convirtió en el protagonista absoluto de la noche. Ya que era la primera vez que acudía a un plató de televisión tras su grave accidente al caerse del escenario durante un concierto.

El vocalista de 'Las Nancys Rubias' acompañó a su mujer, quien acudió para presentar 'Alaska Revelada', el nuevo documental de Movistar Plus+ en el que la cantante revela su parte más desconocida. Una miniserie de tres episodios que cuenta con la participación de amigos y grandes estrellas, como Raphael, Miguel Bosé o Pedro Almodóvar.

Tras la entrevista de Pablo Motos a Alaska, el presentador recibió en el plató a Mario Vaquerizo. El artista, que todavía se está recuperando de su grave accidente, habló del documental de su mujer y explicó cómo está siendo su recuperación. Sin embargo, antes de entrar en materia, el vocalista de las Nancys Rubias quiso mandar un mensaje de apoyo a 'El Hormiguero', y, de paso, lanzar un dardo a 'La Revuelta'.

El dardo de Mario Vaquerizo a 'La Revuelta'

"Mi casa es 'El Hormiguero' y como en casa de una, en ningún sitio. Viva 'El Hormiguero', ninguna otra cosa más", sentenció Mario Vaquerizo. Estas palabras de apoyo y reivindicación vienen después de que, el pasado martes, el programa de Antena 3 marcara mínimo de temporada, con un 11,9% de cuota de pantalla, frente al 15,7% de 'La Revuelta'.

Por otro lado, el cantante dio la última hora sobre su estado de salud. "El collarín es muy caro y muy feo. Duermo con esto, con el collarín y con Alaska. Me protege mucho el collarín porque me muevo mucho. Hoy he pedido permiso a mi neuróloga", comenzaba explicando, aunque reconocía que tenía muchas ganas de recuperar su normalidad.

Además, Mario Vaquerizo ha hecho una reflexión que ha sacado con esto que le ha pasado: "Mi doctora me dijo el otro día que a todo el mundo que pase por cualquier adversidad, con sentido del humor se supera. Y aquí estoy", sentenciaba el cantante.