Mario Vaquerizo detiene 'El Hormiguero' para actualizar su estado de salud con pulla a 'La Revuelta'

Una semana después de su grave caída en pleno concierto, Mario Vaquerizo ha reaparecido este lunes, 29 de octubre, en 'El Hormiguero'. Lo ha hecho a través de una videollamada desde el hospital Ramón y Cajal, donde se encuentra ingresado

"Estoy bien, gracias a Dios, estoy hablando con vosotros porque la caída pudo haber sido mortal. Podría haber muerto, que algunos lo hubieran agradecido. Ha sido un susto muy muy grande, pero yo tengo un ángel de la guarda y muchos amigos que estáis pendientes de mí", comenzó diciendo. Además, Mario Vaquerizo explicó que veía borroso por culpa de las secuelas: "Es como si os estuviera viendo en sistema braille porque el accidente me ha afectado mucho a la visión, a los dos ojos. No tengo visión clara. También tengo fracturadas algunas vértebras y el cuello a la virulé".

También señaló que los médicos le habían dado un "pronóstico reservado", ya que no están seguros de cómo se recuperará. "Sí que es cierto que no ha habido ningún corte que haya afectado al nervio óptico, lo ha dañado y por eso está inflamado. Esta inflamación es la que me impide ver con nitidez", explicó el cantante a Pablo Motos.

Hacemos una conexión especial con Mario Vaquerizo para conocer cómo va su recuperación 🙌🏻 [PARTE 1] #Ca7rielAmorosoEH pic.twitter.com/971h4pRZhq — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 28, 2024

El dardo de Mario Vaqueriza a 'La Revuelta' de Broncano

Respecto a la terrible caída, el marido de Alaska dejó claro que "no fue imprudencia, fue accidente ya en la primera canción. El giratutto estaba probado y comprobado, son accidentes laborales y soy un titán. Me protege la virgen de Lourdes", aseguró, al tiempo que mostraba la colección de figuras religiosas presentes en la habitación.

Pablo Motos se interesó por los tiempos que le habían dado los médicos. "La sanidad de España es buenísima, tanto privada como pública, en este caso estoy en la pública. Me han dicho que despacio, ahora leo poquito a poco y mientras que vaya recuperando la visión, el ojo me hace ver de colocón", explicó Mario Vaquerizo. Según reconoció, "las alegrías y la amistad son la mejor medicina", así como "mucha paciencia, sentido del humor y mucho mariconeo las cosas van mejor".

Antes de despedir la conexión, el presentador le preguntó por cómo llevaba el no poder fumar ni beber cerveza. Con su característico sentido del humor, el vocalista de Las Nancy Rubias contestó: "Este golpe me ha dejado peor de lo que estaba, no echo de menos la cerveza, ni el tabaco. Pero estoy contento y no me permito tener bajones, excepto ayer que tuve un día un poco flojo".

Por último, Pablo Motos le envió mucha fuerza, asegurando que le esperarían como una "leyenda". Un halago a lo que Mario Vaquerizo respondió con un dardo a 'La Revuelta' de Broncano: "Seguid haciéndolo igual de bien porque sois el mejor programa de entretenimiento", sentenció.