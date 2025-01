Ágatha Ruiz de la Prada pone contra las cuerdas a su novio en 'De Viernes' en su disputa con Lolita Flores

Este viernes, 24 de enero, Ágatha Ruiz de la Prada acudió a '¡De viernes!' para zanjar, de una vez por todas, su polémica con los gitanos. El conflicto se desató la semana pasada cuando, durante su entrevista con Emma García en 'Fiesta', soltó una frase que no hizo ninguna gracia a la comunidad gitana. Famosos como Pitingo o Lolita Flores criticaron duramente sus palabras.

Aunque la diseñadora no tardó en pedir perdón a través de sus redes sociales, la polémica se hacía todavía mayor tras unas desafortunadas declaraciones de su pareja, José Manuel Díaz-Patón, sobre Lolita. "Esto ha sido una polémica que ha levantado esta chica, ¿cómo se llama? La hija de Lola Flores, para hacerse famosa. Porque no tiene objeto que la vaya a criticar por una cosa así", aseguró el novio de Ágatha Ruiz de la Prada.

La diseñadora revela el contenido del mensaje que le envió a Lolita

Como cabía esperar, este viernes la diseñadora ha tenido que hacer frente a estas polémicas palabras. Sin embargo, antes de pronunciarse sobre ellas, la invitada quiso revelar el contenido íntegro del mensaje de disculpa que le mandó a Lolita a las 9:15 del lunes 20 de enero, cuando fue consciente del revuelo generado con su entrevista en 'Fiesta'.

"Lolita, soy Ágatha Ruiz de la Prada. Estoy con un disgusto tremendo. La frase era una frase hecha que la tienes en la cabeza desde pequeña. Realmente, lo que yo quería decir es que estaba viviendo de una forma más libre, sin normas y más romántica, en contraposición a una forma burguesa de cocinita, sofá… Toda mi vida he sido una admiradora de la cultura gitana y lo voy a seguir siendo. Y, además, toda mi vida he sido fan tuya, y lo sabes. Por eso me duele mucho la falta de comprensión, pero vamos, que reconozco que es una frase que no se debe decir y que los amigos están para las ocasiones, siempre te he tenido como amiga", le decía la diseñadora a la artista en su mensaje.

Ágatha Ruiz de la Prada condena las palabras de su novio sobre Lolita

Al ser preguntada en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona por las palabras de su pareja, defendiéndola a ella y echando por tierra la gran trayectoria profesional de Lolita Flores, Ágatha Ruiz de la Prada no se mordió la lengua. Aunque empezó justificándole, en cierta medida, asegurando que no está acostumbrado a los medios de comunicación, acabó poniéndole los puntos sobre las íes.

"Yo creo que él, lo primero que pensó, es que estaba en un juzgado", afirmó, dejando claro que no hacía falta que él la defendiera. "Yo me defiendo solita. El problema es que él no se ha dado cuenta de la repercusión", añadió la invitada del programa nocturno de Telecinco. Si bien quiso dejar claro que las palabras de su novio no tienen ninguna justificación: "Él me ha reconocido que ahí se equivocó". Según Ágatha, a él "le molestó que ella se metiera conmigo", pero sus palabras eran más propias de "un abogado que está defendiendo un caso".

"A casi todos los novios que he tenido les gusta el micrófono. Le he pedido mil veces que se calle. Él se cree que esto es como un juego. Le gusta expresarse y se divierte", prosiguió la exmujer de Pedro J. Ramírez. Antes de dar por zanjado el asunto, Ágatha Ruiz de la Prada no dudó en aplaudir la respuesta de Lolita en 'TardeAR', donde se mostró muy dura con él. "Hubiera hecho lo mismo que Lolita", sentenció la invitada, llevándose el aplauso de todos los presentes en el plató de '¡De viernes!'.