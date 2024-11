Carmen Machi visita 'La Revuelta' por primera vez y desvela el motivo de su veto histórico a Broncano

Carmen Machi aterrizó en 'La Revuelta' este lunes para encontrarse por primera vez con David Broncano. Y precisamente el hecho de no haber coincidido en ocho años de emisiones de 'La Resistencia' fue uno de los temas centrales de la entrevista. Nada más llegar, el presentador le recriminó haber rechazado sus invitaciones año tras año y la actriz terminó explicando los motivos de su veto histórico al programa.

"No había venido nunca en 1.000 y pico programas. En ocho temporadas te hemos invitado muchas veces", comenzó señalando David Broncano, decidido a conocer el motivo por el cual la actriz de 'Celeste' se había negado a acudir a su espacio de Movistar Plus tantos años. "Yo no quería venir porque esto es un curro. Vienes aquí y hay que estar a tu altura. Que parece que no hagas nada pero eres muy listo", comenzó señalando la invitada nada más llegar a plató.

Carmen Machi desvela el motivo por el cual ha visitado 'La Revuelta' finalmente: "He venido porque mi padre..."

Entre risas, Carmen Machi subrayó que no es tarea fácil enfrentarse a una entrevista del humorista. "Parece que estáis aquí que no hacéis nada pero hay que estar a tu altura, y eso no es fácil. Que parece que no haces nada pero eres muy listo", aseguró la actriz, que confesó enseguida el motivo de visita al espacio de La 1. "Hoy he venido porque mi padre es muy fan del programa a sus 92 años", confesó entre aplausos.

Fue entonces cuando una espectadora del público intervino para señalar que ella tenía 93 años. "Tú eres joven para nosotros...", bromeó Broncano antes de dejar claro que no había ningún tipo de mal rollo con ella. "Yo te iba a afear un poco que no hayas venido en ocho años al programa, pero que le hayas dado el giro de venir por tu padre me parece muy bonito, tu vienes hoy a disgusto", insistió el humorista.

"Yo estoy amargada", sentenció entre risas Carmen Machi. "Es un sacrificio por tu padre, estos años ¿Qué es lo que temías que pasase aquí?", le preguntó el conductor de 'La Revuelta'. "Es que aquí si te mueves mucho no funcionas, tienes que estar como atontado. Mira tu tempo como es, es calma. Llegas aquí y te da angustia", explicó la invitada entre risas del público.

"Se supone que venimos a promocionar pero lo último que haces es promocionar"

"Pero si aquí se valora el dinamismo, ¿quieres hacerte unas dominadas?", replicó el presentador antes de que la protagonista de 'Celeste' calmase los ánimos. "Tengo que decirte, no vengo, pero lo veo", confesó la intérprete. "Me pasa con mucha gente que me dice 'me gusta el programa pero no voy'", señaló entonces Broncano mientras la invitada se reafirmaba en su opinión sobre el programa.

"Es que es normal, uno viene y se supone que venimos a promocionar, pero lo último que haces es promocionar", insistió Carmen Machi mientras Broncano le preguntaba el motivo por el cual Javier Cámara tampoco había querido acudir nunca al programa, al igual que ella. "Pues no lo sé... ¿eso a ti te afecta?", preguntó algo preocupada la invitada. "No, pero tengo curiosidad, porque me entero de salseillos…", apuntó el de Jaén.

"Creo que le pasa lo que a mí", terminó confesando la intérprete. "No nos pasa nada realmente, pero también era porque total... cuando estabais en Movistar no teníais audiencia. Ahora sí. Es que no es lo mismo", añadió Machi, siendo interrumpida por Broncano. "Perdón la serie que estás promocionando ahora es de Movistar", le recordó el presentador, que sentenció: "En la plataforma en sí lo veía menos gente, pero nos veía mucha gente en internet".