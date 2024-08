Los 15 estrenos de agosto más esperados en Netflix, Prime Video o Movistar Plus+

Ya está aquí agosto, y sí, con el mes más veraniego de todos, también ha llegado el calor abrasador. A no ser que tengas la suerte de vivir en el norte, donde cada día puede sorprenderte. De todos modos, llega el momento de refugiarse en casa, poner el aire acondicionado a tope, y dejarse llevar por las nuevas series que llegan a plataformas como Netflix, Prime Video o Movistar Plus+. Por supuesto, alternándolas con los Juegos Olímpicos. Porque estamos deseando superar el récord de medallas de Barcelona ’92. Pero centrémonos en las grandes series que nos llegan este mes, porque hemos querido destacar las 15 más relevantes.

Ya desde la primera semana la cosa empieza fuerte. Porque regresa nuestro superhéroe favorito, Batman, en una nueva serie que nos retrotrae a su clásico de comienzos de los 90. Además, con el mismo creador, Bruce Timm. No está mal para empezar agosto. Pero es que Prime Video no solo nos trae al Hombre Murciélago, sino la esperadísima segunda temporada de ‘El señor de los anillos: los anillos de poder‘. Y la serie de sir Anthony Hopkins, ‘Those about to die’. Y esto solo es una pequeña muestra de lo que nos llega en agosto.

Porque Netflix también tiene varios ases bajo la manga. Comienza el mes con ‘Asesinato para principiantes’, basada en la popular novela de Holly Jackson, un best-seller en toda regla. Sigue con la temporada 4 tanto de ‘The Umbrella Academy‘ como la de ‘Emily en París’. Dos de sus series más importantes. Y no se queda ahí, porque también llega una nueva historia de ‘Terminator’ y, sobre todo, la gran apuesta de 2024 de Netflix: ‘Respira’, la serie del creador de ‘Élite’ Manu Ríos.

Y ojo que Disney Plus, tras el regreso de ‘Futurama‘, nos trae la vuelta (2 meses después de su estreno en Estados Unidos) de ‘The Bear‘ y la temporada 4 de ‘Solo asesinatos en el edificio‘, que tendrá uno de los repartos más increíbles de la televisión reciente. Lo dicho: agosto es un mes repleto de estrenos para todos los gustos.

Batman: el cruzado enmascarado

Sinopsis: En Gotham City, los corruptos superan en número a los buenos, los criminales campan a sus anchas y los ciudadanos respetuosos de la ley viven en un estado de miedo constante. Forjado en el fuego de la tragedia, el adinerado Bruce Wayne se convierte en algo más y menos que humano: Batman. Su cruzada unipersonal atrae a aliados inesperados dentro del GCPD y el Ayuntamiento, pero sus acciones heroicas generan ramificaciones mortales e imprevistas.

¿Cómo no vamos a estar emocionados con el regreso de Batman al mundo de la animación? La serie animada de comienzos de los 90 es un producto de culto a estas alturas, y ayudó a sentar las bases de cómo adaptar a superhéroes en el terreno de la animación. Sobre todo sin caer en la infantilización. Uno de sus artífices fue Bruce Timm (y de esa serie salió Harley Quinn, uno de los personajes más famosos del DC actual) y este vuelve a estar detrás de la creación de la serie de Prime Video. Además, apoyado por J.J. Abrams y Matt Reeves, director de ‘The Batman’. Una ambientación gótica, varios villanos míticos del Hombre Murciélago y un diseño de 10.

Fecha de estreno: 1 de agosto

Plataforma: Prime Video

Asesinato para principiantes

Sinopsis: Pip Fitz-Amobi, una mujer brillante, no está segura de si la colegiala Andie Bell fue asesinada por su amante Sal Singh hace cinco años. ¿Hasta dónde llegarán para evitar que Pip se entere de la verdad si Sal Singh resulta no ser el asesino?

El mundo de la literatura y de los bestsellers juveniles y young adult le está dando muchas alegrías a las plataformas. Ahí tenemos los ejemplos de la trilogía de ‘A través de mi ventana’, las películas de ‘Culpa mía’ y ahora llega la serie ‘Asesinato para principiantes’. Basada en la novela de Holly Jackson, se trata de un thriller juvenil con mucho humor que arrasó en ventas. ¿Conseguirá arrasar también en Netflix? Para ello cuenta con una de las protagonistas de ‘Miércoles‘, la joven actriz Emma Myers, que da vida al personaje principal. Desde luego, una de las series del verano.

Fecha de estreno: 1 de agosto

Plataforma: Netflix

The Umbrella Academy (Temporada 4 y final)

Sinopsis: Seis años después del reinicio, el clan Hargreeves, ahora sin poderes, se enfrenta a una sociedad secreta y descubre que la mayor amenaza para el universo podrían ser ellos mismos.

Después de convertirse en una de las series más importantes de Netflix, llega su final tras una tercera temporada que fue la más criticada de todas. Regresa el cast principal, todos ellos dispuesto a enfrentar a una nueva amenaza. Eso sí, siempre como una familia. Más o menos desestructurada, desde luego. Su humor, su sinvergonzonería, sus viajes temporales y el carisma de su reparto… todo ello unido nos han dado una de las ficciones más representativas de la plataforma. Y en esta temporada 4, con Steve Blackman al frente como showrunner, tenemos un añadido en las dificultades que tienen que enfrentar los Hargreeves. No están en su línea temporal… y además están despojados de sus poderes.

Fecha de estreno: 8 de agosto

Plataforma: Netflix

Those about to die

Sinopsis: Roma, año 79 d.C.: el centro del Imperio Romano es la ciudad más rica del mundo, y existe una gran afluencia de esclavos obreros del creciente imperio para encargarse del trabajo. Se mantiene a raya a la población romana (aburrida, inquieta, y cada vez más violenta) gracias a dos cosas: comida gratis y entretenimiento espectacular, en forma de carreras de cuadrigas y luchas de gladiadores.

La serie de Prime Video indaga en el mundo de los juegos, un mundo caracterizado por la sed de sangre, codicia por el dinero, ansias de poder, y corrupción. Las carreras en el Circus Maximus están controladas por cuatro autoridades propiedad de la aristocracia, las facciones Azul, Roja, Blanca y Verde, y las acciones de esas facciones son lo más valioso en Roma. Cuando el gusto del pueblo por el entretenimiento se vuelve más sanguinario, se diseñará un estadio especialmente para los combates de gladiadores: el Coliseo. La escala del estadio y los combates entre gladiadores y animales será enorme, así como el inframundo del floreciente negocio de las apuestas.

Pero lo más interesante que encontramos es su reparto, liderado por sir Anthony Hopkins como el Emperador Vespasiano. Junto a él encontramos a Iwan Rheon (‘Juego de Tronos‘) como Tenax; Tom Hughes como Tito Flavio; Sara Martins como Cala y Jóhannes Haukur Jóhannesson como Viggo. Además, nombres como Jojo Macari que da vida a Domiciano; Gabriella Pession como Antonia o Dimitri Leonidas como Escorpo,

Fecha de estreno: 8 de agosto

Plataforma: Prime Video

The Bear (Temporada 3)

Sinopsis: Carmy se esfuerza más que nunca y exige excelencia a su equipo, que hace todo lo posible para igualar su intensidad. Su búsqueda de la excelencia culinaria impulsará al equipo a nuevos niveles y pondrá a prueba los lazos que mantienen unido al restaurante.

Pese a que en Estados Unidos se ha estrenado hace casi dos meses (y la crítica ha sido bastante tibia), tenemos muchas ganas de seguir viendo a la cocina más estresante del mundo de las series. Con su actor principal, Jeremy Allen White, convertido en una auténtica estrella, todo el reparto regresa para darnos una buena dosis de realidad culinaria. Ahora tendrán que enfrentarse a ese nuevo restaurante de alta cocina, y cómo se gestiona el estrés y los nervios. También regresa Ayo Edebiri, una de las grandes promesas de Hollywood, y Ebon Moss-Bachrach dando vida a Richie, también convertido en estrella. Porque es uno de los cuatro protagonistas de la nueva película de Marvel ‘Los cuatro fantásticos’.

Fecha de estreno: 14 de agosto

Plataforma: Disney Plus

Emily en París (Temporada 4, Parte 1)

Sinopsis: Emily sigue superando los dramáticos acontecimientos de la boda fallida de Camille y Gabriel. Ella siente algo muy fuerte por dos hombres, Gabriel y Alfie. El primero está esperando un bebé de su exnovia, Camille, mientras que el segundo ha confirmado que no tiene el corazón de Emily. En la empresa de publicidad, la jefa Sylvie se ve obligada a afrontar un complejo dilema de su pasado por el bien de su matrimonio y su equipo en la Agencia Grateau se enfrenta a una reestructuración de personal. Por otro lado, Mindy y la banda se preparan para Eurovision, pero las dificultades financieras no faltan.

Lily Collins regresa a la Ciudad de la Luz una vez más, aunque esta temporada 4 seguirá la estrategia de Netflix de dividir los episodios en dos partes. La serie se ha convertido en un placer culpable absoluto en la plataforma. Casi es la ‘Sexo en Nueva York’ de las nuevas generaciones, aunque menos incisiva y revolucionaria. ‘Emily en París’ es uno de los grandes títulos de la plataforma, y ahora sus fans son muchos más que sus haters, que trataron de echarla por tierra desde el principio. Sí, todo es muy blanco y muy ilusorio, pero en eso radica la gracia de la propuesta. Y Darren Star, su creador, lo sabe.

Fecha de estreno: 15 de agosto

Plataforma: Netflix

Rick y Morty: el anime

Sinopsis: Rick se relaja en un pseudo mundo entre multiversos, Summer ayuda a Space Beth a luchar contra la malvada Federación Galáctica y Morty se enamora de una misteriosa chica que resulta ser un ser atemporal

Otro de los estrenos más esperados en el terreno animado este verano, es la nueva versión de ‘Rick y Morty’, pero pasados por un filtro de animación japonesa. Tras la polémica salida de la serie de su cocreador Justin Roiland debido a varias acusaciones de maltrato, la ficción quiso seguir adelante, aunque cambiando su voz… por otra totalmente igual. Uno de los cambios que llega es esta nueva versión de la serie. 10 episodios producidos por Telecom Animation Film y con la dirección a cargo de Takashi Sano. Al menos nos ayuda a esperar la octava temporada, que no llegará hasta 2025.

Fecha de estreno: 16 de agosto

Plataforma: MAX

María Antonieta

Sinopsis: María Antonieta tiene solo 14 años cuando deja su Austria natal para casarse con el Delfín de Francia. Su cometido: proporcionar un heredero que asegure una alianza entre las dos naciones. Pero las cosas no son fáciles para ella. Es solo una extranjera en una corte llena de intrigas y con una particular familia política y además su esposo parece no mostrar ningún interés por ella. La joven María Antonieta debe madurar deprisa en este entorno hostil en el que combatirá a sus enemigos, tratará de buscar aliados y sobrellevará la presión constante de asegurar la continuidad de los Borbón. Sus armas: un carisma natural y un gusto exquisito para la moda que la convertirán no sólo en un icono de su época si no en una mujer adelantada a su tiempo.

Creada y escrita por Deborah Davis (‘La favorita’), plantea la historia de una joven reina increíblemente moderna y vanguardista, interpretada por la actriz alemana Emilia Schüle (‘Ku’damm 56/ 63’). A través de una lente del siglo XXI, esta producción explora el mundo oscuro, manipulador y misógino de Versalles y sumerge al espectador en lo más profundo de la cabeza de María Antonieta. Gracias a ello, descubrimos quién es, a través de su voz interna que, a menudo, contrasta con las situaciones dramáticas en las que se encuentra. Una de las series más esperadas sobre la regente francesa. Sobre todo si eres fan de la historia.

Fecha de estreno: 19 de agosto

Plataforma: Movistar Plus+

My Mad Fat Diary (Temporadas 1, 2 y 3)

Sinopsis: Inglaterra 1996. Rae tiene 16 años y pesa 104 kilos. Después de pasarse cuatro meses en un hospital psiquiátrico, trata de rehacer su vida y reanudar su amistad con su mejor amiga de la infancia Chloe. Nadie es consciente de la salud mental de Rae ni de sus serios problemas de autoestima, por lo que intentará ocultárselo a todos mientras trata de impresionar a los amigos de Chloe: Finn, Izzy, Archie y Chop. En definitiva, Rae solo quiere tener una vida como la de cualquier adolescente.

Estrenada en Reino Unido en 2013, esta producción se ha convertido en una serie de culto basada en la novela del mismo nombre (inspirada en los diarios de Rae Earl). Ha tardado en llegar a España, pero al fin podremos verla al completo gracias a Movistar Plus+. ‘My mad fat diary’ refleja de forma cercana y natural lo duro que puede ser para una adolescente no estar contenta consigo misma. Una historia necesaria sobre cuerpos no normativos, y que hoy en día está más de actualidad que nunca. Además, si a ello le unimos el peculiar humor británico, tenemos una mezcla explosiva. Junto a Sharon Rooney y una joven Jodie Comer (‘Killing Eve‘), también encontramos a Claire Rushbrook (nominada al BAFTA por este papel) interpretando a la madre de Rae.

Fecha de estreno: 23 de agosto

Plataforma: Movistar Plus+

Pachinko (Temporada 2)

Sinopsis: En esta segunda temporada, las historias paralelas continúan en Osaka en 1945, donde Sunja se ve obligada a tomar decisiones peligrosas para la supervivencia de su familia durante la Segunda Guerra Mundial, y en el Tokio de 1989, donde Solomon explora nuevos y humildes comienzos.

Basada en la novela superventas homónima, ‘Pachinko‘ es una historia épica y conmovedora de amor y supervivencia a lo largo de cuatro generaciones, contada a través de los ojos de una extraordinaria matriarca, Sunja. Con el nivel que tienen las producciones de AppleTV+ (y ojo, que han avisado que van a cortar el grifo), ‘Pachinko’ es una de las series más interesantes de la plataforma. Y ojo, una de las más cuidadas visualmente, con un aroma a cine clásico increíble. Además, es una serie que maneja a la perfección tres idiomas: inglés, japonés y coreano.

La primera temporada recibió 11 premios internacionales, incluido un Peabody, un premio del American Film Institute, un Critics Choice y un premio Gotham Independent Film. La segunda temporada está protagonizada por Lee Minho, Yuh-Jung Youn, Minha Kim, Jin Ha, Anna Sawai, Eunchae Jung, Soji Arai, Junwoo Han y Sungkyu Kim.



Fecha de estreno: 23 de agosto

Plataforma: AppleTV+

Solo asesinatos en el edificio (Temporada 4)

Sinopsis: Charles, Oliver y Mabel regresan una vez más. Su investigación les lleva hasta Los Ángeles, donde un estudio de Hollywood está preparando una película sobre su podcast. Cuando los tres protagonistas regresan a Nueva York, se embarcan en una aventura aún más épica: atravesar el patio de su edificio para adentrarse en las retorcidas vidas de los residentes de la Torre Oeste del Arconia».

‘Solo asesinatos en el edificio’ puede que sea una de las mejores series de la actualidad. Y, desde luego, una de las más divertidas. Además de contar con un reparto como pocas series tienen hoy en día. La calidad se ha sabido mantener perfectamente a lo largo de sus tres temporadas, con unos guiones ágiles, unos personajes secundarios perfectos, y el alma de la serie: los tres protagonistas. Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez regresan acompañados de Michael Cyril Creighton; Meryl Streep (que repite tras la temporada 3); la reciente ganadora del Oscar Da’Vine Joy Randolph; Eugene Levy, Eva Longoria (‘Tierra de mujeres‘, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy y Richard Kind. Un reparto increíble.

Fecha de estreno: 27 de agosto

Plataforma: Disney Plus

El señor de los anillos: los anillos de poder (Temporada 2)

Sinopsis: Sauron ha regresado. Expulsado por Galadriel, sin ejército ni aliado, el Señor Oscuro debe confiar en su propia astucia para reconstruir su fuerza y supervisar la creación de los Anillos de Poder, lo que le permitirá atar a todos los pueblos de la Tierra Media a su siniestra voluntad. Elfos y enanos, orcos y hombres, magos y pelosos… A medida que las amistades se tensan y los reinos comienzan a fracturarse, las fuerzas de la buena voluntad luchan cada vez más valientemente por aferrarse a lo que más les importa… el uno al otro.

Después de la polémica primera temporada, bastante criticada por el público y por el fandom, parece que la segunda tanda de episodios de la serie de Prime Video va a tirar la casa por la ventana. Al fin podremos ver la creación de los anillos de poder, el ascenso de Sauron, y cómo Galadriel lucha casi en solitario para impedirlo. La serie además llegará tras el final de ‘La casa del dragón’, por lo que tendrá una parrilla bastante solitaria sin competidores directos. Uno de sus showrunners, Patrick McKay, destaca la importancia del villano en esta nueva temporada. «Trata realmente de Sauron, y el centro de su estrategia para conquistar la Tierra Media es manipular y engañar a Celebrimbor».

Fecha de estreno: 29 de agosto

Plataforma: Prime Video

Kaos

Sinopsis: Mientras en el Monte Olimpo reina la discordia y el todopoderoso Zeus sucumbe a la paranoia, tres mortales están destinados a cambiar el futuro de la humanidad.

Charlie Covell, creador de la fantástica ‘The End of the F***ing World’, nos trae una nueva visión de la mitología griega. Pero en este caso, con Jeff Goldblum dando vida a Zeus. ¿Qué no puede gustarnos de todo eso? Una comedia negra con el mítico actor es todo lo que necesitamos ahora mismo. Sobre todo los que fuimos fans de la asignatura de Cultura Clásica en el instituto, y también si te gusta Godlblum, porque sus manierismos pueden encantarte… o sacarte de quicio. Completan el reparto David Thewlis, Janet McTeer y Cliff Curtis.

Fecha de estreno: 29 de agosto

Plataforma: Netflix

Terminator Zero

Sinopsis: 2022: Una guerra futura se ha desatado durante décadas entre los pocos supervivientes humanos y un ejército interminable de máquinas. 1997: La IA conocida como Skynet toma conciencia de sí misma y comienza su guerra contra la humanidad.

La cronología de la franquicia ‘Terminator’ es una de las más caóticas de todas las sagas de ciencia-ficción. Desde que se puso de moda borrar películas enteras del timeline de algunas sagas icónicas, todo ha cambiado en Hollywood. Por ejemplo, algo similar pasó con ‘Halloween’ y su última trilogía, que borraba todas las películas salvo la primera. En ‘Terminator Zero’, una serie de animación con tintes de anime, pasa algo similar. Solo existen las dos primeras películas para contar la historia. Ni ‘La rebelión de las máquinas’, ni ‘Genysis’ ni ‘Salvation’. Ni siquiera ‘Terminator: Destino Oscuro‘, que ya borraba todas menos la primera y su secuela. De todos modos, el tráiler tiene pintada y quizá sea la salvación de una franquicia herida de muerte…

Fecha de estreno: 29 de agosto

Plataforma: Netflix

Respira

Sinopsis: Biel es uno de los residentes que lleva unos meses dejándose la piel en un hospital público. Cientos de guardias, miles de horas, que apenas le dejan tiempo para su vida, todo con tal de convertirse en el mejor doctor. Lo que no se imagina es que en el hospital va a estallar una huelga total, sin servicios mínimos. Los sanitarios se ven obligados a ello para tratar de concienciar a la población sobre su trabajo esencial y para protestar por todos los recortes intolerables que está sufriendo la sanidad pública. Pero Biel y los demás residentes no saben si secundar esa huelga que puede tener consecuencias fatales para los pacientes.

La nueva serie de Carlos Montero, el creador de ‘Física o Química’, o ‘Élite‘, tiene nuevo proyecto, y Netflix sabe que tiene entre manos su nuevo gran éxito. Porque llevan promocionándolo más de un año. Con un reparto de lujo, conformado por Manu Ríos, Najwa Nimri o Aitana Sánchez-Gijón, la historia nos lleva a un hospital y una huelga por la Sanidad Pública. España ha tenido grandes series situadas en hospitales. Ahí tenemos la mítica ‘Hospital Central’, que lideró el prime time durante años. ¿Conseguirá convencer ‘Respira’? «Es mi granito de arena con esta crítica política y social (para apoyar la Sanidad Pública) dentro de que es un serie muy mainstream y muy disfrutable como las que hago, no os voy a sorprender con una serie de arte y ensayo«. Así habla de su serie Carlos Montero.

Fecha de estreno: 29 de agosto

Plataforma: Netflix

