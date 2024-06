El dardazo de Jorge Javier Vázquez a Mediaset en el primer aniversario del cierre de ‘Sálvame’

Como cada domingo, Emma García recibía en ‘Fiesta’ al presentador de la gala dominical de ‘Supervivientes’ para que le adelantase los contenidos del programa de esa noche. En esta ocasión, la presentadora charló con Jorge Javier Vázquez, quien unas horas más tarde se pondría al frente de ‘Supervivientes All Stars’.

La confianza entre ambos presentadores se puso de manifiesto desde el primer momento, lanzándose pullitas y dardos en directo. Pero fue hacia el final cuando Jorge Javier, sin pelos en la lengua, lanzó un demoledor zasca a Mediaset, a raíz de la cancelación de ‘Sálvame’, que este domingo cumplía justo un año.

Emma García le pedía que tuviera cuidado para no confundirse de plató, dado la gran cantidad de programas que presentará próximamente: «Tienes un montón de platós, te vas a hacer un lio que no veas». Con su habitual sentido del humor, su compañero espetó lo siguiente: «Tendré cuidado. Yo estaba en el de enfrente (el de ‘Sálvame’), que fue mi casa durante 15 años».

«¿Ahí va a ser ‘Hay una cosa que te quiero decir’?», le preguntaba la vasca. A lo que Jorge Javier respondió: «Pero te digo una cosa, de la noche a la mañana te los quitan, o sea que cuidado» Un comentario que provocó las carcajadas del público presente en el plató. Cabe recordar que el plató de ‘Sálvame’ fue desmantelado para crear el de ‘TardeAR’ o que sus ‘Cuentos Chinos’ desaparecieron apenas dos semanas después de su estreno.

El zasca del plato "de la noche a la mañana te los quitan ,así que cuidao "😂 pic.twitter.com/UZNC4JnNFT — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) June 23, 2024

Emma García llama «tocapelotas» a Jorge Javier

Las bromas entre la conductora de ‘Fiesta’ y el de ‘Supervivientes’ fueron una constante durante los minutos que duró la conversación. Para empezar, el comunicador catalán era reticente a entrar en el nuevo plató de ‘Fiesta’. «No hay cosa que más me guste en el mundo que encabronar a tu directora», espetó él, haciendo referencia a Eva Espejo, la directora del programa. «Pues la tenías contentita», le advertía ella.

Al ver a su compañero bastante alterado, Emma le pidió «Jorge no te encabrones, te digo una cosa, a la directora y a la presentadora». Jorge Javier se justificaba reconociendo que «es que soy muy supersticioso y no quiero entrar antes, ¿por qué sabes lo que va a suceder ahí no?». «Te voy a decir una cosa, eres un tocapelotas», le espetaba la presentadora. A lo que él contestó: «Oye, tocapelotas no, vamos a poner las cosas en su sitio».

Acto seguido, era ella la que se negaba a que Jorge Javier entrara en el plató: «Ahora no quiero que entre». «Es que quiero venir con tiempo y mejor vestido», se defendía el comunicador, mientras le decía a su compañera que estaba muy guapa y ella no sabía qué responderle de cómo estaba él.

Finalmente, Emma García le dijo: «Jorge a mí me hace ilusión enseñarte el plató pero no quiero que sea una obligación. ¿Tienes dos segundos para que te de un paseo por allí?». «Ya me has liado», reconocía él, que acababa por entrar al nuevo plató de ‘Fiesta’, reconociendo: «Oye, qué grande es». «Ya ves que pedazo de plató tenemos», sentenciaba la presentadora del magacín vespertino de Telecinco.