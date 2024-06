Ana Rosa opina abiertamente de la vuelta de Jorge Javier a la tarde y lanza un rotundo vaticinio

Cuando presentaba las mañanas de Telecinco con ‘El programa de AR’, no era habitual ver a Ana Rosa Quintana en eventos nocturnos. Ahora que está al frente de las tardes, hace acto de presencia en alguno que otro, como este miércoles 19 de junio, cuando ha acudido a la plaza de toros de Las Ventas donde se entregaban los premios ‘Beef Awards’.

Allí ha atendido a los medios de comunicación que cubrían el evento, donde se ha pronunciado sobre varios temas de actualidad, como el embarazo de Alejandra Rubio, que ella misma se encargaba de anunciar vía exclusiva en la revista ‘¡Hola!’. «Que nazca un niño siempre es una alegría, pero tendría que opinar su familia. Yo espero que le vaya muy bien y que tenga mucha suerte. Es muy joven, pero antes teníamos a los niños a esas edades», ha comentado.

Ana Rosa reconoce haber «perdido la esperanza» de ser abuela. «De los pequeños no quiero porque son muy jóvenes, y Álvaro se lo está tomando con tranquilidad», asegura, dejando claro que ella sería «una abuela estupenda. Lo mejor de los abuelos: mimarlos, darles los caprichos, maleducarlos… y cuando se pongan toritos, con sus padres», bromeó.

Ana Rosa hace este vaticinio sobre el salto de Jorge Javier a la tarde

Este pasado martes, la presentadora de ‘TardeAR’ aclaraba, por fin, su continuidad en el programa vespertino de Telecinco. Durante la sección de su sobrino, Kike Quintana, aseguraba que se iría de vacaciones de verano, pero en septiembre, «aquí estaré sentadita». Eso sí, a partir de septiembre verá recortado su programa con la llegada de Jorge Javier Vázquez y ‘El diario de Jorge’.

Respecto al desembarco del presentador, Ana Rosa ha dejado clara su opinión en la alfombra de Los Beef Awards, según recoge Informalia: «Jorge lo hará fenomenal. Y a todos nos interesa que nos vaya fenomenal. A mí también«. Además, explicó que había hablado con él recientemente, pero no sobre el hecho de compartir las tardes de la cadena: «Jorge y yo somos como viejas amigas de toda la vida, porque empezó con Rosa Villacastín y conmigo en Extra Rosa, en el año noventa y pico».

También insistió en que no tiene intención alguna de irse de las tardes: «¡Si acabo de llegar!». Sobre si volvería a las mañanas, la comunicadora reconoció que «a mí me encantan la mañana, me encanta la política, pero yo he dado este paso y, para atrás, ni para coger impulso». Por último, al ser preguntada por su ‘guerra’ con Sonsoles Ónega en la franja vespertina, Quintana sentenció que ella no tiene ninguna guerra con nadie: «No, yo no».