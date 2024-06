Ana Rosa Quintana rompe su silencio y aclara su continuidad en ‘TardeAR’ tras los rumores

En las últimas semanas mucho se ha especulado acerca de la continuidad de Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco. Las bajas audiencias cosechadas por ‘TardeAR’, superada la mayoría de los días por Sonsoles Ónega en Antena 3, hicieron que se elucubrara sobre su rendición en la franja que actualmente ocupa y sobre un posible regreso de la presentadora a las mañanas de la cadena.

Este martes, 18 de junio, ella misma ha puesto fin a los rumores aclarando su continuidad en el magacín vespertino. Ha sido durante la sección de su sobrino, Kike Quintana, cuando Ana Rosa se ha sincerado sobre qué hay de verdad en los rumores que apuntan a su marcha de ‘TardeAR’. «Ana Rosa, ¿qué pasa? Que todo el mundo dice que te vas», le ha preguntado el colaborador, sin pelos en la lengua.

La comunicadora se ha mostrado muy sorprendida ante esta pregunta: «¿Qué me voy? ¿A dónde me voy a ir?». «No lo sé, pues eso digo yo. Ahora que estamos aquí, en familia, tranquilamente, a solas, yo le voy a preguntar a la tita a ver si se va o no se va», ha contestado Kike, explicándole que la noticia está corriendo en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Ana Rosa aclara su futuro en ‘TardeAR’: «No me voy»

Finalmente, Quintana ha respondido a la pregunta que todo el mundo se hace: sí, se va, pero solo durante las vacaciones de verano: «No me voy ni del todo ni del nada. Me voy de vacaciones y vuelvo de vacaciones». «No nos la quitamos ni con agua caliente», ha bromeado el joven, antes de que Ana Rosa sentenciase: «En septiembre aquí voy a estar sentadita».

De esta forma pone de manifiesto que, por ahora, no tiene intención de abandonar el espacio vespertino de Telecinco. Para quitarle hierro al asunto, la periodista no ha dudado en bromear con su sobrino: «Tú estás preocupado por tu trabajo». «A mí me quedan 29 años de hipoteca, tú me tienes que durar», le replicó también con sorna Kike.