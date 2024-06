Xavier Sardá da el corte del día a Kike Quintana por lo visto en ‘TardeAR’: «¿No hacías el gilipollas?»

Este lunes Kike Quintana se colaba en la tertulia VIP de ‘TardeAR’ para sacar una sonrisa a los colaboradores del espacio que presenta su tía, Ana Rosa, con su particular ironía. Aunque parece que la sección del guionista no le gustaba nada a Xavier Sardá.

«Disculpad que os moleste, yo he pasado de ser guionista a estar aquí haciendo el gilipollas en televisión con todos vosotros», soltaba sin pudor Kike Quintana al sentarse en la mesa de ‘TardeAR’ junto a Cristina Tárrega, Boris Izaguirre, Xavier Sardá, Susana Díaz, Beatriz Archidona y su tía Ana Rosa.

«Cuando hacías de guionista, ¿no hacías el gilipollas también?», le espetaba entonces Xavier Sardá. «Sí, pero al menos no me veía nadie. Te he visto como te ha ido a ti y he dicho, yo también aquí como Cristina. Aquí sin filtros», le replicaba Kike Quintana al colaborador.

Justo después, Kike Quintana les preguntaba a los colaboradores si sabían quién era Milly Alcock, la protagonista de ‘La casa del dragón’, que antes de triunfar como actriz se dedicaba a lavar platos. Y entonces, Kike Quintana les proponía cuál habría sido el trabajo de cada colaborador si no se hubieran dedicado al mundo de la televisión.

El dardo de Xavier Sardá al sobrino de Ana Rosa: «Qué ganas de que acabes tu sección»

Así, el sobrino de Ana Rosa no dudaba en convertir a Cristina Tárrega en portera de un edificio, a Susana Díaz en una clarisa, a Boris Izaguirre en cirujano plástico. Pero era cuando llegaba el turno de Xavier Sardá cuando se producía el momento tenso de la tarde. «Este chico que siempre mira con esa cara dulce, esa cara cariñosa… Eres director de tanatorio. ¿No tiene cara de pésame?», le decía Kike a Xavier Sardá.

Justo entonces Xavier Sardá miraba a las cámaras con cara de resignación y no se cortaba nada en darle el gran corte a Kike Quintana en pleno directo. «¡Qué ganas tengo de que acabes tu sección!», reconocía el catalán sin ningún pudor. «Cuando acabe mi sección tú también te vas», le replicaba Kike Quintana.

«Por eso, ¿te parece poco?», sentenciaba Sardá antes de que Kike Quintana contara cuál sería su trabajo si no se dedicara «a hacer el idiota aquí con vosotros». Y el guionista se presentaba como mamporrero.