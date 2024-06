El cómico Jaime Caravaca entra en ‘TardeAR’ tras su agresión y Xavier Sardá se encara al equipo

Es sin duda uno de los asuntos que más debate han generado en las últimas horas: la agresión que recibió el humorista Jaime Caravaca por parte de un hombre de ideología neonazi. Así, ‘TardeAR’ conectaba con el propio cómico, que trabajó en ‘La Resistencia’, para conocer su versión de los hechos y Xavier Sardá no dudaba en ponerse de su parte.

Al parecer, Caravaca había hecho una broma sobre el hijo de ese individuo que no dudó en subirse al escenario a darle una bofetada. «Este es el que ha hecho comentarios pedófilos de mi hijo. ¿Eh, basura? Dímelo a la cara. Ahora, dímelo a la cara», le espetaba el hombre a Jaime Caravaca en su espectáculo.

«Perdonad, ¿eh? Lo siento. Os pido perdón. Soy únicamente un padre que defiende a sus hijos. Ha hecho comentarios sexualizantes de mi hijo de tres meses. Eso tiene unas consecuencias», añadía el agresor explicando a los espectadores lo que había sucedido. Y es que aunque Caravaca le pedía hablar el señor no paró de agredirle en pleno show.

Este martes, ‘TardeAR’ conectaba en directo con Jaime Caravaca después de que generara un debate en el plató sobre los límites del humor. «Es un tema absolutamente político», recalcaba la propia Ana Rosa Quintana en alusión a la ideología neonazi del individuo. Después era Xavier Sardá el que condenaba los comentarios homófobos que había lanzado ese señor en redes sociales.

Tras saludarle, Ana Rosa le preguntaba qué pensaba cuando decidió ponerle un mensaje al señor diciéndole que «nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay, y de mayor se harte de mamar polla de negro» en una foto junto a su hijo. «Fue en un momento de calentón evidentemente no lo escribe uno, fríamente y calculando lo evidentemente vamos, no debería», aseveraba Caravaca.

«Fue una cuestión por unas publicaciones que vi en su perfil», confesaba el humorista. «Jaime cada uno tiene su ideología pero…», le decía Ana Rosa. «No era ideología, era otra cosa», le replicaba Jaime Caravaca a la presentadora, que hacía referencia a la crispación y que no tendría que haber caído en eso él. «Como bien sabéis ahí en esa mesa, que lleváis una carrera extensa, todos y todas, sabéis que la vida es muy larga y la gente, por muy inteligente que sea, comete errores», reconocía el cómico antes de que fuera Xavier Sardá el que se pronunciara.

No obstante, era Paz Padilla la que dejaba claro que lo que había pasado no tiene nada que ver con el humor. «Esa contestación que tú hiciste creo que no la hiciste como humorista, sino como persona. Habrías escrito lo mismo si fueras una electricista», le decía la presentadora y actriz.

Xavier Sardá da la cara por Jaime Caravaca y se enfrenta a todos en ‘TardeAR’

«Él no dice por qué estaba tan ofendido. Y estaba ofendido porque el otro señor enfadado con razón era muy homófobo y por eso él reacciona así», sentenciaba Xavier Sardá. «Eso no es justificación», le replicaba Cristina Tárrega. «Sardá es que estamos todo el día con él y tú más y el pin, pan, eso no justifica la violencia verbal ni física», le cuestionaba entonces Beatriz Archidona.

Después Paz Padilla le preguntaba a Caravaca que sintió cuando vio que el hombre se subía y le iba a pegar. «No sabes lo que va a pasar, entonces claro que el miedo se apodera de ti, sobre todo porque yo no iba a hacer nada al respecto. No iba a intentar defenderme, digamos, entonces hay una situación sobre todo de incertidumbre», le respondía el humorista.

Al ver que Cristina Tárrega y Mario Vaquerizo cuestionaban la actitud de Jaime Caravaca, Xavier Sardá daba la cara por él. «Perdonadme, hay algo que existe desde hace mucho tiempo, y que él se ha pasado, pero el humor negro no tiene por qué gustar al común de los mortales«, destacaba el colaborador. «Todos hubiéramos entendido que él se hubiera metido con el adulto con el que tiene diferencias», sentenciaba Ana Rosa.