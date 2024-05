A Sofía Suescun le preguntan por Kiko y Laura en ‘SV’ y pronuncia este rotundo vaticinio

Sofía Suescun fue una de las amigas de Rocío Carrasco que la acompañó este lunes 29 de abril, día además de su cumpleaños, en la presentación de su propia firma de cosméticos. Junto a ella, otras íntimas amigas de la hija de ‘La más grande’, como Anabel Dueñas, Nagore Robles o Alba Carrillo.

Como no podía ser de otra forma, los periodistas que cubrían el evento querían conocer la opinión de Sofía Suescun sobre cómo está viendo a su chico, Kiko Jiménez, en ‘Supervivientes 2024’. Y, sobre todo, qué piensa de la relación de este con Laura Matamoros, que tanto está dando de qué hablar. «Está muy bien, como tiene que estar», asegura la influencer ante los micrófonos de Europa Press.

Sofía Suescun predice cómo acabarán Kiko y Laura Matamoros

Aunque en estos momentos Laura Matamoros y Kiko Jiménez están en playas separadas, ambos protagonizaron grandes momentazos durante su convivencia en Playa Limbo. Incluso se llegó a especular con un posible ‘affaire’ entre ellos, aunque el andaluz dejó claro en todo momento que él está muy feliz junto a Sofía. Preguntada sobre esta relación de amor- odio, la hija de Maite Galdeano tiene claro que «acabarán» el concurso «como lo empezaron: queriéndose y odiándose».

Los periodistas también querían conocer la opinión de Sofía Suescun sobre la pillada a su hermano, Cristian Suescun, besándose apasionadamente con Marta Riesco en una discoteca. Un ‘affaire’ del que la que fuera ganadora ‘Supervivientes’ y ‘GH’ no tenía ni idea: «¿Mi nueva cuñada Marta Riesco? Eso sí que no te entiendo». La joven ha estallado en carcajadas cuando le han comentado que podrían estar juntos: «No, eso no», se ha limitado a decir, entre risas.

Fue el pasado sábado cuando Marta Riesco y Cristian Suescun coincidieron en la fiesta Brest en Talavera de la Reina. Tras un tonteo del que fueron testigos todos los presentes en la discoteca, ambos comenzaron a besarse apasionadamente mientras bailaban de un modo muy sensual. Una pillada que publicó la cuenta de Instagram ‘La Cuernis’. Si bien la ex de Antonio David Flores ya ha dejado claro que no va a ir más allá de un lio de una noche. Para tranquilidad de Sofía, que no parece que tenga muchas ganas de tenerla de cuñada.