Preguntan a Rocío Carrasco si sus hijos le han felicitado por su cumpleaños y así responde

Rocío Carrasco está en un momento espléndido. La hija de ‘La más grande’ ha cumplido este lunes 29 de abril 47 años e irradia felicidad. En un día tan señalado ha estado rodeada de sus amigas más íntimas, como Alba Carrillo, Nagore Robles, Anabel Dueñas o Sofía Suescun. Además de su inseparable marido, Fidel Albiac.

Y es que Rocío Carrasco ha hecho coincidir su cumpleaños con la presentación de su nuevo proyecto profesional: el lanzamiento de una línea cosmética del cuidado de la piel. «Este proyecto nace de una necesidad mía personal de conseguir una crema que no me diera reacción. Llevo toda la vida sin ponerme cremas hidratantes o un sérum», reconocía durante la presentación. Después de probarlo todo, conoció la existencia del árbol milenario Alerce chileno, cuyos activos a partir de células madre han creado un conjunto de productos único

Tras la presentación de este nuevo proyecto, la empresaria salió a celebrarlo con todas sus «niñas», como ella llama a sus amigas. Fue entonces cuando hizo unas declaraciones ante las cámaras de Europa Press sobre cómo había pasado su cumpleaños y si sus hijos, Rocío y David Flores, le habían felicitado en un día tan señalado.

A la pregunta de que había pedido al soplar las velas, Rocío Carrasco debió pensar eso de ‘virgencita, que me quede como estoy’: «Yo estoy bien. Que todo siga así, que todo vaya bien. Que siga trabajando y que siga haciendo cosas que me diviertan y cosas que puedan beneficiar a los demás».

Rocío Carrasco aclara si sus hijos le han felicitado por su cumpleaños

Tal y como anunció ella misma en una conocida revista, este año, además, se casará por la iglesia con Fidel Albiac. Según ha reconocido al reportero de Europa Press, será de blanco, aunque todavía no sabe si llevará un vestido o varios. «Sé con quién me caso. Dónde y cuándo no lo sé, pero con quién sí», ha respondido, entre risas.

Ha sido entonces cuando el periodista le ha dicho que tenía que hacerle una pregunta obligada. Sabiendo por donde iban a ir los tiros, Rocío Carrasco le ha animado a que se la hicera: «Pregunta, no tengas miedo». Y dicho y hecho, él le ha preguntado si le han felicitado sus hijos por su cumpleaños. Muy diplomática, la hija de Rocío Jurado ha contestado: «Ya sabes que eso es un tema que no hablo y ya está». «Yo estoy muy feliz y nunca tirando la toalla. La toalla se lava, no se tira», ha sentenciado.