Rocío Carrasco pronuncia ahora estos indirectos términos sobre Antonio David y Rocío Flores

Tras su paso por ‘Bake Off: Famosos al horno’ en TVE y haber participado también en ‘El Cazador Stars’, Rocío Carrasco reaparece ahora como invitada del podcast que tiene Pilar Vidal en ABC. Junto a la colaboradora de ‘Espejo Público’, la hija de Rocío Jurado habla de todo y de todos.

Así, Pilar Vidal ha aprovechado la visita de Rocío a ‘Drama Queen’ para preguntarle por si hay alguna cosa de la que se arrepiente de toda su vida. «¿Yo, arrepentirme? No», responde contundente la hija de Pedro Carrasco. Una pregunta que sin duda tiene que ver mucho con toda su vida tras su relación con Antonio David Flores.

«¿Cambiarías algunas cosas?», repreguntaba Pilar Vidal intentando sonsacar algún titular a su amiga. Algo que hacía que Rocío Carrasco se pensara bien lo que responder con algún que otro resoplido al ver lo que estaba intentando preguntar la periodista. «Que si cambiaría… Pero yo como todo el mundo», aseveraba ella.

La indirecta (muy directa) de Rocío Carrasco a Antonio David y su hija Rocío Flores

«A cualquier ser humano le preguntas si cambiaría algo y por lo menos te diría cinco o seis cosas», insistía Rocío. Una respuesta con la que la finalista de ‘Bake Off’ sin duda estaba pensando en su pasado con el ex guardia civil por todo el calvario que ha sufrido durante los últimos 25 años.

No obstante, Rocío Carrasco optaba por ser cauta sin dar ningún tipo de nombre. «A ver, cuando digo que no me arrepiento de nada es que no tengo de qué arrepentirme de cosas en cuanto en tanto a que yo haya ocasionado mal a alguien, que es lo más importante de lo que te puedes arrepentir», sentenciaba.

Así, Rocío estaba dejando claro que ella nunca ha querido hacer daño a nadie como a ella si se lo han hecho. «De cosas que yo a otras personas haya podido ocasionar», matizaba justo después. Y es que sin duda puede hay quien piense que ella si que ha podido hacer daño indirectamente a sus hijos tras lo que contó en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, pero ella jamás quiso perjudicarles a ellos, todo lo contrario.

En este sentido, cabe recordar que Rocío Flores si se pronunció alto y claro contra la docuserie que hizo su madre Rocío Carrasco. «Mi madre me ha destrozado la vida», llegó a decir hace un año. «Estoy viviendo un infierno todos los días de mi vida. No entiendo muchas cosas y nunca las entenderé. Lo único que quiero es que se haga justicia y que esto se acabe. Quiero que salga a la luz la realidad», recalcaba la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2020’.

Después, Pilar Vidal no duda en decirle a Rocío que la ve feliz. «Soy feliz y soy afortunada. Creo que sería muy injusto decir y quejarme. Yo me considero afortunada. Pese a todo y con todo, soy una mujer afortunada. Sí, totalmente», confiesa Rocío Carrasco sin cortapisas. Y es que tras 25 años junto a Fidel Albiac, los dos tienen planes de volver a darse el sí quiero porque tal y como asegura él es el «único hombre al que he amado».