Pilar Vidal no se cree a Genoveva Casanova y airea lo que hay tras su fichaje en ‘El Desafío’

Pilar Vidal ha utilizado ‘Espejo Público’ para mostrar su decepción con Genoveva Casanova. La mexicana participará en ‘El Desafío 5’, y al salir a la luz sus nuevos proyectos profesionales, muchos han puesto en duda a la actriz. La colaboradora de Susanna Griso se ha mostrado muy crítica con la actriz por las «mentiras» que habría contado durante estos meses a los medios de comunicación.

La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo ha mantenido un perfil bajo desde que salieron a la luz sus fotografías junto al príncipe de Dinamarca. «No sabemos dónde ha ido ni lo que ha hecho y sobre todo no sabemos si la información que nos han hecho llegar era cierta o respondía a un interés de Genoveva», comenzó asegurando Gema López, visiblemente molesta con la mexicana.

Y es que, al parecer Genoveva Casanova se habría excusado durante todo este tiempo en problemas de salud para que los medios la diesen un respiro. «Su entorno ha utilizado a periodistas de renombre para que transmitan informaciones sobre ella totalmente falsas relacionadas con su salud», adelantó el programa en un vídeo en el que recordó cómo Pilar Vidal, Susanna Griso y Beatriz Cortázar defendieron a la actriz en su día.

Pilar Vidal sobre Genoveva Casanova: «Me siento utilizada»

«Nos cuentan que está muy enferma y resulta que lleva un mes haciendo pruebas que yo, que no estoy enferma, no superaría», explicó Gema López refiriéndose a las grabaciones de ‘El Desafío’. «Me siento utilizada. Prefiero que me digan que la dejemos un poco en paz o que seamos más suaves antes de que me digan que se habían hecho determinadas pruebas», señaló Vidal, muy molesta.

Pilar Vidal estalla contra Genoveva Casanova en ‘Espejo Público’

Y es que, a la colaboradora le choca que la primera aparición pública de Genoveva Casanova vaya a ser en un programa de estas características. «Si tan mal estaba como me dijeron a mí, un formato como ‘El Desafío’ que requiere de un estado físico y mental estupendo…», apuntó la periodista. «Yo no he dicho la dolencia que me dijeron que tenía porque era grave», confesó Pilar Vidal.

«Yo me lo creo, y como soy buena persona decido dejar de ser tan cañera con ella», continuó explicando la comunicadora. A su vez, aseguró que «no se dejará utilizar en próximas ocasiones». Aún así, optó por no revelar en ningún momento la supuesta enfermedad que había padecido la actriz. «¿Pero se ha curado o mentía directamente?», preguntó entonces Laura Fa. «Lo que a mí me dijeron que podía tener, podía tener cura, pero no tan rápida», reveló Vidal para zanjar el asunto.