Pilar Vidal da el giro de tuerca que faltaba a lo de Pilar Rubio y Sergio Ramos con lo revelado

Este domingo, 11 de febrero, en ‘La Roca‘ han debatido sobre los insistentes rumores de crisis en el matrimonio de Pilar Rubio y Sergio Ramos. Unas especulaciones sobre las que se ha pronunciado la periodista Pilar Vidal, dejando claro que las cosas entre ellos «no van bien».

La presentadora y el futbolista han puesto a la venta su casa de La Moraleja por un valor de seis millones de euros. Esto no ha hecho más que avivar los rumores de crisis entre ellos. Si bien es cierto que es la segunda residencia que la pareja tiene en la zona y la tienen sin ocupar, por lo que tan solo supone gastos.

«¿Sabemos cómo está la situación sentimental?», preguntó sin tapujos Nuria Roca a Pilar Vidal. «Muy bien, ¿no? Ellos lo que aparentemente quieren trasmitir es con lo que no tenemos que quedar. Aunque por detrás sigue el rumor de que el matrimonio no va bien», asegura la colaboradora de ‘La Roca’.

Pilar Vidal habla del pacto entre Sergio Ramos y Pilar Rubio

Además, explica «por las últimas imágenes que vi en una revista, ellos creo que hace tiempo que tienen un pacto. Un pacto entre pareja». Este acuerdo consistiría en que «cada uno decide las condiciones de su relación». «Ellos siguen unidos, pero ella hace la vista hacia un lado cuando él hace determinadas cosas y al contrario», asegura Pilar Vidal, dejando claro que «cada uno tiene su vida».

Sobre los supuestos rumores de infidelidad de Sergio Ramos a Pilar Rubio, la periodista recuerda que «sobre él siempre sobrevuela esa leyenda». Aunque «luego no se ha comprobado jamás. No hay pruebas absolutamente ninguna». «Hoy en día, si hubiera algo, saldría», ha añadido la presentadora del espacio vespertino de La Sexta.

Por su parte, Juan del Val ha dicho lo siguiente: «Yo creo que eso que dices de que tienen un pacto, yo creo que eso no es así. Yo trabajo con Pilar (en ‘El Hormiguero’) y hablo con Pilar y no tengo absolutamente ninguna información sobre su pareja. Pero sí que te digo que esa aceptación de mirar para otro lado, me parece que eso no».