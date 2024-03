Gonzalo Miró se planta frente a Gema López y se marcha de ‘Espejo Público’ súbitamente

Gonzalo Miró y Gema López han mantenido un pique este viernes en ‘Espejo Público‘. Susanna Griso ha propuesto al colaborador quedarse en la sección de ‘Más espejo’ para hablar de Genoveva Casanova, excuñada con la que en la actualidad tiene una buena relación.

«¿Quieres hablar de Genoveva Casanova? ¿Te apetece?», le ha preguntado la presentadora, pero sin mediar palabra Miró se ha levantado del sofá entre risas, dejando claro que sobre ese asunto no iba a participar ni mucho menos. No obstante, Griso le ha detenido cogiéndole del brazo: «Venga, quédate».

En ese momento, Gema López ha entrado de lleno y le ha preguntado a Gonzalo Miró por su opinión respecto a que Genoveva sea tan escurridiza con la prensa después de la forma tan insólita en la que apareció entrando en el plató de ‘El Desafío’, pues es una de las concursantes estrella de la próxima edición.

«¿Y esto de que entre de tapadillo cómo lo ves?», ha cuestionado la tertuliana al tiempo que él ha vuelto a hacer el amago de levantarse del sofá para no continuar por esos derroteros. «¿Has tenido contacto con ella en los últimos tiempos? Solo esto», le ha implorado Gema. «Pero tía, de verdad, ¿no descansas?«, le ha replicado él, que no estaba dispuesto a entrar en su bucle por mucho que lo suplicara. Ella, por su parte, ha defendido que no iba a perder la oportunidad de tenerle cara a cara.

«A mi no me corresponde esta sección y yo no le quiero quitar el curro a los compañeros», le ha confrontado Gonzalo Miró. «Escucha, que a ti te corresponderá lo que te diga el director que te corresponde, no te vengas tan arriba eh«, le ha espetado de un modo sentenciador Gema López para calmarle los humos.

«Pero no es el caso», ha zanjado él mientras ha solicitado el programa que trataran bien a Genoveva Casanova y no la criticaran tanto: «Portaos bien con Genoveva, que yo la quiero mucho». «¿O sea que seguís teniendo contacto no?», ha insistido Gema, pero Gonzalo no le ha hecho aprecio a su pregunta final, se ha levantado y se ha marchado del plató de ‘Espejo Público’ dejándole con la pregunta en la boca. «Vas de un interesante… ¿Sabes lo que pasa? Que no nos puedes dejar con la miel en los labios«, ha rematado la excolaboradora de ‘Sálvame’.