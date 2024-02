El bronco desencuentro de Mariló Montero y Gonzalo Miró en directo: «No te pongas así»

‘Espejo Público’ ha estado cargado este martes de momentos de tensión. Uno de ellos, entre viejos enemigos del programa. Susanna Griso ponía esta mañana sobre la mesa el debate sobre José Luis Ábalos. Un cruce de opiniones entre Mariló Montero y Gonzalo Miró bastó para provocar un nuevo enfrentamiento entre los colaboradores.

‘Espejo Público’ rescataba este martes la noticia de que José Luis Ábalos se pasa al grupo mixto, y Gonzalo Miró ya tenía clara cuál iba a ser la postura de Montero nada más empezar el debate. El colaborador de Susanna Griso comenzó riéndose asegurando que lo que se venía era un ataque al PSOE. «A Gonzalo le sienta mal que yo siempre esté en su contra. Le pone», respondió rápidamente Mariló, visiblemente molesta.

Mariló Montero y Gonzalo Miró, a la gresca en ‘Espejo Público’: «No te pongas así»

El colaborador del magacín, aún con tono de burla contra su compañera, respondió muy tranquilo a las acusaciones. «No digo que estés en mi contra, digo que no descansas», señaló el periodista refiriéndose a la fijación de Mariló Montero con el PSOE. Entonces, la presentadora no se pudo contener más y estalló de nuevo contra Miró.

"Gonzalo Miró me va a enseñar a mí a ser tertuliana…": Mariló Montero se revuelve en 'Espejo público' pic.twitter.com/NzLZfeOJL0 — TVMASPI (@sebas_maspons) February 27, 2024

«Ahora Gonzalo Miró me va a enseñar a mí a ser tertuliana», espetó Montero atacando al colaborador de forma directa, algo que no gustó demasiado a Gonzalo Miró. «Yo no te estoy enseñando», aclaró el tertuliano. «Se me da mejor presentar, pero no se me da mal la tertulia», apuntó la comunicadora al periodista, que rápidamente intentó quitarle hierro al asunto.

«Joder, tía, no te pongas así. No te pongas así, yo solo me río, solo me he reído, no he dicho nada más», señaló Gonzalo Miró, que parecía estar dispuesto a abandonar su burla y pasar página. Entonces, Mariló Montero dio paso a su crítica a Pedro Sánchez, que ya había vaticinado su compañero entre burlas. «A Sánchez se le ha ido de las manos el control de Ábalos. Esto se aprende del maestro de todo esto, que era Vito Corleone, cuando le decía a su familia: ‘Tienes que hacer crecer a los tuyos para que el día que tú te retires siga la empresa bien liderada», explicó la periodista haciendo referencia a la película de ‘El Padrino.