Los tres colaboradores de 'La familia de la tele' de TVE a los que no habría gustado el fichaje de Rocío Carrasco

Al parecer, el fichaje de Rocío Carrasco por 'La familia de la tele' no habría sentado bien a todos sus compañeros de programa. Eso, al menos, es lo que han desvelado este miércoles 7 de mayo en 'Tentáculos', de la misma productora que el nuevo magacín vespertino de La 1.

Fue Carlota Corredera, presentadora de 'Tentáculos', así como colaboradora de 'La familia de la Tele', la que reveló que "nadie sabía que iba a aparecer Rocío Carrasco", ni siquiera Marta Riesco, con la que protagonizó un incómodo encuentro en directo. Sobre este momento, Kiko Hernández reconoció que "a Marta la veo muy bien, sinceramente. Pero también a Rocío".

"No me hubiese gustado estar en la piel de Marta el otro día y creo que ella salió muy bien del paso. Y Rocío, también", añadió la presentadora gallega, muy amiga de la hija de Rocío Jurado. Fue en ese momento, cuando Carlota Corredera habló de "las reacciones que hubo no solo de Marta, sino de más personas" cuando vieron que se unía a 'La familia de la tele'.

Los tres colaboradores de 'La familia de la tele' contrarios al fichaje de Rocío Carrasco

"Ya te digo que hay una persona que se quedó descompuesta", aseguró la viguesa. Aunque la periodista no desveló de quién se trataba, Kiko Hernández fue más allá: "Yo te digo que hay dos personas que no van a tener feeling con Rocío, Kiko Matamoros y Lydia Lozano. Ah, y una tercera, Belén Esteban".

Además, 'Tentáculos' también emitió las declaraciones de Marta Riesco tras su encuentro con Rocío Carrasco. Según la reportera, está en una etapa de su vida con "cero movidas y rencores", por lo que reconoció que lo vivió "con mucha naturalidad, como una compañera más que vino a trabajar".

"Entiendo el revuelo, pero creo que estuve como me pidieron que estuviese: dándole la bienvenida con la mejor de las sonrisas, olvidando todo lo que ha pasado", aseguró Riesco. Aunque no cree que Rocío Carrasco "estuviese encantada" de verla, pero, según ella, estuvo "prudente y educada".