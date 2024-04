Alexia Rivas apunta censura en ‘Supervivientes’ y se fija en una prueba esclarecedora

Alexia Rivas dejó claro este jueves que hay muchas tramas en ‘Supervivientes’ que no se están entendiendo en esta edición. ‘Vamos a ver’ repasó algunos de los últimos giros de guión en Honduras, como la repentina enemistad de Arantxa del Sol con Ángel Cristo. Y es que, la colaboradora llegó a señalar al programa por no mostrar todo lo que debería y confundir a la audiencia.

«Kike Calleja me está escribiendo. Me dice que Arantxa descubrió, para que entendamos lo que pasa, que Ángel hablaba mal de ella a sus espaldas», adelantó Pepe del Real a sus compañeros, que se encontraban muy confusos por el cambio radical en la actitud de la presentadora.

Alexia Rivas: «¡Nos estamos perdiendo el concurso!»

«¡Ah, amigo! Pues ese es el capítulo que no sabíamos», señaló rápidamente Joaquín Prat. Y es que, desde que la expulsada llegó a Playa Limbo con Kiko Jiménez y Laura Matamoros, parece que nada queda de su amistad con el hijo de Bárbara Rey. Fue entonces cuando Alexia Rivas quiso compartir su queja con el público.

Alexia Rivas en ‘Vamos a ver’

La ex superviviente no dudó en estallar contra la organización del reality por la censura. «Quiero saber si eso es verdad. ¡Es que nos estamos perdiendo todo el concurso! Porque eso no se ha visto», espetó la colaboradora de ‘Vamos a ver’, muy molesta por cómo se está gestionando esta última edición del reality, que ya ha criticado en alguna que otra ocasión.

En el vídeo emitido por el programa, la última expulsada de los Cayos Cochinos aparecía hablando muy mal sobre Ángel con sus nuevos compañeros, algo que hace unas semanas era impensable, ya que era uno de sus grandes apoyos en la isla. Por lo que no es extraño que, tanto a la audiencia como a Alexia Rivas le choque este giro de los acontecimientos que no se entiende con lo que el programa muestra en cada gala.