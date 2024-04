Arantxa del Sol liquida el ‘show’ de Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ con lo que revela ahora

Arantxa del Sol dejó sin palabras en la última emisión de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ con su monumental e implacable rajada contra Ángel Cristo ahora que ya no comparte equipo con él tras su destierro a Playa Limbo. Sus declaraciones prometen traer mucha cola.

La mujer del torero Finito de Córdoba sorprendió llamándole «traidor» y «miserable«. El shock fue absoluto en el plato del reality de Telecinco y en las redes sociales, pues los dos estaban muy unidos al principio del concurso y parecía que habían hecho buenas migas.

De hecho, al comienzo de esta edición de ‘Supervivientes‘, se llegó a señalar a Arantxa del Sol por ser una ‘palmera’ de Ángel Cristo cuando casi todo el grupo estaba en contra de él por sus faltas de respeto y sus actitudes tan poco amistosas en la convivencia.

«Arantxa se está soltando y ha hablado alto y claro de Ángel Cristo en Playa Limbo y sus compañeros le han dado la razón en todo», introdujo Carlos Sobera en ‘Tierra de Nadie’. este martes. Acto seguido, se emitió un vídeo en el que se recogía esa ‘puñalada’ de la expresentadora y actriz al hijo de Bárbara Rey.

«Las vivencias que ha tenido este chaval, pues tampoco son normales. Él tiene claro lo que está haciendo aquí en ‘Supervivientes’, provocando, su propio show«, comentaba junto a Laura Matamoros y Kiko Jiménez, que le daban la razón y se mostraban de acuerdo con sus palabras pese a que todavía no han convivido con él.

Pero la frase más lapidaria e incendiaria por parte de Arantxa del Sol estaba por llegar y se produjo en otra conversación más sobre Ángel en mitad de la noche. Quizás, cuando no tenía muy claro si las cámaras le estaban grabando, llegó a verbalizar lo siguiente: «Este hombre no está bien de la cabeza, me ha parecido traidor y miserable«.