La condición que Elena Tablada ha impuesto para concursar en ‘Bailando con las estrellas’

Elena Tablada se ha convertido en una de las concursantes revelación de ‘Bailando con las estrellas’, el programa que presentan Jesús Vázquez y Valeria Mazza los sábados por la noche en Telecinco. Se trata del primer concurso televisivo en el que participa la ex de David Bisbal.

Y ahora ha salido a la luz la condición que impuso Elena Tablada para participar en el talent show, ya que siempre ha tratado de mantenerse lejos del foco mediático. Pese a que su separación del empresario Javier Ungría, futuro concursante de ‘Supervivientes’, copó todos los titulares de la prensa del corazón. Algo que ella no llevó nada bien.

La concursante de ‘Bailando con las estrellas’ acudía el pasado viernes al programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. Lo hacía para hablar de su paso por el concurso, y acompañada por su compañero Bruno. Pero en un momento dado, ‘¡De viernes!’ aprovechaba su presencia para confirmar al segundo participante de ‘Supervivientes 2024‘, que era otro que su exmarido, con el que, además, mantiene una guerra por la custodia de la hija que tienen en común.

La reacción de Elena Tablada a la participación de su ex en ‘Supervivientes’

Sin quererlo, Elena Tablada reveló la condición que impuso al programa de baile para poder firmar el contrato. «Él me decía que quería pasar más tiempo con su hija pero aquí se ven las prioridades de cada uno», comenzaba diciendo, lanzado un duro reproche al padre de su hija pequeña.

«Yo en ‘Bailando con las estrellas’ firmé que mis horas de ensayo tenían que coincidir con las horas escolares de mis hijas», aseguraba. Para, de esta forma, pasar con las pequeñas el mayor tiempo posible, poniendo de manifiesto lo importante que son para ella. Además, dejó claro que no estaba nada conforme con la participación de Javier Ungría en el concurso de supervivencia.

«No sabía nada de esto. Me he enterado hoy, me hubiese gustado enterarme por él ya que tenemos una hija en común», añadía Elena Tablada, visiblemente enfadada. No obstante, relató la explicación que había recibido por parte de su ex: «Media hora después de que salió en la prensa me mandó un email. El otro día nos vimos el martes para intentar llegar a un acuerdo, y tampoco me mencionó lo del concurso. Son cosas que se deben hablar entre padres».

«Estoy muy contenta porque esto significa que voy a estar mucho más tiempo con mi hija», reconocía. Sobre los motivos que le habrían llevado a participar en ‘Supervivientes’, Elena cree que es por «fama»: «El ir aquí creo que va más por fama que por necesidad, por esa fama que dice que no le gusta. Me debería temer él, pero yo no», sentenció.