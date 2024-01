TVE arroja ‘Bake Off’ contra el estreno de ‘GH DÚO’, complicando gravemente sus posibilidades

Hasta ahora La 1 era la cadena que no había desvelado sus cartas para este comienzo de 2024. Y es que mientras Telecinco había anunciado ya hasta tres estrenos (‘La mejor generación’, ‘La isla de las tentaciones’ y ‘Bailando con las estrellas’) y Antena 3 dos (‘Camilo Superstar’ y ‘Entre tierras’), la cadena pública seguía anunciando todo para «muy pronto». Pero este sábado por la noche aprovechaba la emisión de la Copa del Rey para fijar el estreno de ‘Bake Off’.

‘Bake Off: famosos al horno‘ llegará a TVE el próximo jueves 11 de enero a las 22:50 horas después del regreso de ‘No sé de que me hablas’. De este modo, la cadena pública repite la estrategia que ya llevó a cabo con ‘MasterChef Celebrity’ y enfrentará su nuevo talent de repostería contra ‘GH DÚO 2’. Y es que aunque todavía Telecinco no ha oficializado su estreno, todo apunta a que el reality llegará también el próximo jueves.

¡ESTRENO! 🧁



El programa para encontrar al mejor pastelero o pastelera de España ya está aquí



“Bake off. Famosos al horno” te espera este jueves a las 22.50h en La 1 y @rtveplay https://t.co/xsgPend3fH pic.twitter.com/mBh7Vv77pC — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 6, 2024

Lo que si sabemos ya es que ‘Bake Off: famosos al horno’ se verá las caras contra el estreno de ‘Entre tierras’ en Antena 3 y una nueva entrega de ‘Horizonte’ en Cuatro. Mientras que La Sexta aún no ha desvelado que ofrecerá en dicha noche, aunque todo hace indicar que podría estrenarse también ese día ‘Batalla de restaurantes’ con Alberto Chicote.

Cabe recordar que ‘Bake Off’ salta a TVE después de haber emitido una primera edición con anónimos en Cuatro en el año 2019. Dos años después, en 2021 fue Amazon Prime Video quien emitió una edición con famosos bajo el nombre de ‘Celebrity Bake Off’ y ahora el programa producido por BoxFish llega a la cadena pública.

Paula Vázquez repetirá como presentadora en esta segunda edición con famosos. Aunque en esta ocasión no contará con ningún compañero como si sucedió en la de Amazon Prime Video cuando compartió la conducción del programa con Brays Efe.

Rocío Carrasco y Alba Carrillo, entre el casting de ‘Bake Off’

‘Bake Off: famosos al horno’ cuenta con un casting de lujo encabezado por Terelu Campos, Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Ana Boyer (tal y como avanzó El Televisero en exclusiva), Toñi y Encarna Salazar (Azúcar Moreno) y Yolanda Ramos, que repite experiencia tras participar en la primera edición.

En la parte masculina encontramos al cantante Julio Iglesias Jr., de los hermanos y ex-futbolistas Patxi y Julio Salinas, del humorista y presentador Manolo Sarriá, del cantante Blas Cantó y los actores Pablo Puyol y Marc Clotet.

En cada uno de los episodios, los aspirantes tendrán que superar dos retos culinarios. Las elaboraciones se someterán al juicio de un exigente y prestigioso jurado, en el que estarán el multipremiado chef Paco Roncero; la mediática y afamadda repostera Eva Arguiñano y el pastelero de renombre internacional Damián Betular.

Los desafíos cambiarán su dinámica de programa en programa y podrá tratarse de la Prueba de autor, en la que se reinterpreta un clásico de la pastelería; la Prueba fantasía, donde se busca producir un impacto visual en el jurado; o la Prueba técnica, donde todos los concursantes cocinan una misma receta sorpresa que será evaluada a ciegas. Además, en cada episodio participarán invitados y celebridades del mundo de la música, el deporte, la interpretación y, por supuesto, la gastronomía.