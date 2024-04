Alba Carrillo no calla más y destapa las triquiñuelas que usó Ana Boyer para ganar ‘Bake Off’

El pasado miércoles TVE emitió la gran final de ‘Bake off: famosos al horno’, en el que Ana Boyer se alzó como ganadora. Este sábado 6 de abril, otra de las concursantes, Alba Carrillo, ha destapado en ‘D Corazón’ la estrategia que la hija de Isabel Preysler utilizó, según ella, para hacerse con la victoria en el programa de repostería.

Durante todo el concurso, Alba Carrillo y Ana Boyer tuvieron sus más y sus menos. Además, cabe recordar que la colaboradora estuvo casada con Feliciano López, gran amigo de Fernando Verdasco, el marido de Ana, por lo que eran viejas conocidas antes de coincidir en ‘Bake off’. Esto no ha impedido para que la exmodelo lanzase un demoledor dardo a la que ha sido su compañera.

El programa de los fines de semana presentado por Anne Igartiburu y Jordi González se hizo eco del momento en el que la joven se proclama ganadora. «La final de ‘Bake Off’ ha sido épica, grandiosa, apoteósica… Parezco José Luis Moreno con tanto adjetivo. Vamos, que no tengo palabras para definirla, así es que mejor que lo veáis», comentó la presentadora, antes de dar paso al vídeo con los mejores momentos de la final en la que Alba fue la primera eliminada.

Además, en la pieza también se recogían las reacciones que habían tenido los familiares de Ana Boyer. Llamó poderosamente la atención la reacción de su cuñado, Íñigo Onieva, quien se mostró muy orgulloso en sus redes sociales de ella, al tiempo que aprovechaba para ensalzar a su mujer, Tamara Falcó.

El brutal zasca de Alba Carrillo a Ana Boyer

Tras la emisión del vídeo, ya de regreso en el plató, Anne Igartiburu le preguntaba a Alba Carrillo, colaboradora del programa: «Bueno, has sudado el delantal, ¿eh, querida?». A lo que ella contestaba que «todos. Nuestras familias también. Las personas que nos han apoyado. Esto al final lo hacemos todos». Sin embargo, lejos de quedarse ahí, la exconcursante de ‘GH VIP’ no dudaba en lanzar un demoledor dardo a la ganadora. «Aunque nuestras familias no sean la Preysler y todo eso, que eso siempre es un empujón, no nos vamos a engañar», sentenciaba.

Para ella su gran favorita era su amiga, Rocío Carrasco. Y, en el momento de alabarla, volvía a cargar contra Ana Boyer por la ayuda que había tenido: «Me hubiese gustado que ganara Rocío. Pero es verdad que ella no tenía un profesor de Le Cordon Bleu en su casa. Entonces, no ha podido ser». De esta forma, la colaboradora destapaba la estrategia que podía haber utilizado la hija de Isabel Preysler y Miguel Boyer, quien podría haber contado con el apoyo y la ayuda de su hermana,

Hay que recordar que la marquesa de Griñón también se proclamó ganadora de ‘MasterChef Celebrity’. Tras vencer en el talent culinario de TVE, Tamara Falcó decidió emprender sus estudios en este mundo. Por tal motivo acudió a la prestigiosa escuela francesa, donde consiguió el título al que hizo referencia Alba Carrillo.