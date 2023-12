Avance de ‘La Promesa’ del viernes con la razón real del adiós de Mauro y un hallazgo

‘La Promesa’ ha comenzado este jueves en TVE con ese cara a cara entre Jana y Abel en el que la doncella ha descubierto que el médico sabe todo sobre su idilio secreto con Manuel de Luján. Abel le ha revelado a la criada que la vio con el señorito en el hangar besándose y le hace ver que vive en una utopía porque nunca será más que su amante.

Por su parte, la marquesa está que trina con su marido y con Manuel, promotores de la idea de que Curro herede el título de Barón de Linaja, pero en el último momento da un giro a su opinión y lo celebra. Viniendo de la marquesa, algo debe estar tramando. Al mismo tiempo, también han dado un vuelco los planes de Catalina y Pelayo. Ambos seguían organizando el viaje, pero él lo ha visto menos claro y finalmente abortan misión. El contrabando de armas con Mr. Cavendish está detrás.

Entretanto, la inquietud se ha apoderado de ‘La Promesa’ por la extraña desaparición de María Fernández, que ha ido al pueblo a hacer unos recados pero no ha vuelto. Así, Jana moviliza a Salvador para ponerse manos a la obra en su búsqueda. No es posible que su no retorno se haya producido por problemas en la diligencia. Pero ambos han regreso a palacio sin dar con su paradero y con un inquietante hallazgo: su chal con restos de sangre.

Mauro ha anunciado a todos sus compañeros que se marcha de La Promesa. Les ha dicho que le han ofrecido trabajo de mayordomo en una buena casa. La plantilla es la mitad y cree que puede llevarlo mejor. Su marcha es inminente y que haya esperado tanto a contarlo es reprochado por todo el servicio. No quieren que se vaya y menos sin una fiesta de despedida en condiciones.

Sin embargo, la marcha de Mauro no obedece a esa razón que él cuenta, sino que está realmente motivada por la llegada inminente de Leonor. No quiere revivir ese amor prohibido con la benjamina de la familia y prefiere alejarse lo máximo posible aunque suponga sacrificar su vida.

Avance del capítulo 261 de ‘La Promesa’ – Viernes 29 de diciembre

La desaparición de María Fernández ha sumido al servicio en un profundo pesar y preocupación, sobre todo a Jana y a Salvador. Los dos, junto a Valentín, emprenderán la búsqueda de la doncella por los alrededores sin consultárselo a los señores. Organizarán batidas para dar con ella cuanto antes. Para Salvador es un mal momento, por eso piensa en rechazar el ascenso a primer lacayo, en sustitución de Mauro, que le propone Rómulo.

Catalina sospecha del cambio de actitud de Pelayo respecto a hacer el viaje juntos, cambio que él justifica por la expansión del negocio de las mermeladas. A pesar de los interrogatorios de la marquesa, Pía no le desvela que Petra es madre de Feliciano. Aun así, Petra no acaba de creerse la buena voluntad del ama de llaves.

Manuel empieza a gestionar el traspaso del título de Barón de Linaja a favor de Curro y Lorenzo echa en cara a Cruz que haya encabezado un brindis por esta decisión. La llegada de un personaje querido en la familia Luján dará un respiro a la situación de tensión imperante tras la marcha de Jimena.