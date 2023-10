Emma García se burla así del código ético de Mediaset con lo que dice en ‘Fiesta’

Mucho se ha hablado en los últimos meses del código ético de Mediaset sobre todo lo que llegó a afectar a los contenidos de ‘Sálvame’. Más de una vez, Jorge Javier Vázquez o alguno de los colaboradores del extinto programa de La fábrica de la tele aludían al código ético que impedía nombrar a algunos personajes vetados o a abandonar el plató sin causa justificada. Ahora que ‘Sálvame’ ya no está, era Emma García la que hacía referencia a estas normas de Mediaset en ‘Fiesta’.

Todo se producía después de que María Verdoy repasara algunas de las noticias de impacto y vídeos de caídas. «María perdona hija es que ni te escuchaba en los últimos momentos», le decía Emma García a su compañera. Además, la presentadora se dirigía a Amor Romeira: «¿Quieres dejar de chillar'», le pedía Emma.

«Qué mala», respondía Amor Romeira entre risas desmontando a Emma García al revelar que la que había gritado durante uno de los vídeos emitidos en la sección de Verdoy fue la presentadora. «Que sepan que le que gritaba era Emma, no yo», aseveraba la colaboradora provocando la risa de la propia Emma y de todos los presentes.

«Me ha impresionado mucho lo de la pestaña, no sé ni como nos reímos», comentaba Emma García aludiendo a un vídeo en el que una joven se quemaba la pestaña al ir a soplas las velas de su tarta de cumpleaños. Lo decía mientras no podía contener la risa al ver a sus compañeros haciendo lo mismo.

En ese momento, la directora le pedía a Emma García que parara de reírse. «¿Pero por qué no me voy a reír? ¿Pero qué ha pasado?», preguntaba la presentadora sin entender nada. «¿Pero qué ha pasado?», se escuchaba decir también a Luis Rollán.

«Me dicen no te rías. Por favor, ¿tampoco nos podemos reír ya? Porque en el código ético esto no lo pone», soltaba sin pudor la vasca después de recibir indicaciones de la directora de ‘Fiesta’ por el pinganillo pidiéndola que parara de reírse.