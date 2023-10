Avance del capítulo de ‘Amar es para siempre’ del jueves, 19 de octubre con pedida de mano

Antena 3 emitirá este martes el capítulo 2732 de ‘Amar es para siempre’. Cabe recordar que la serie se encuentra ya en su temporada final después de que la cadena de Atresmedia haya decidido ponerle fin tras 11 años.

En el episodio de ‘Amar es para siempre’ del miércoles, Alicia, despechada tras la ruptura con Román, se dejó llevar por la pasión con Chimo. Aunque el plato fuerte llegó cuando Elena por fin pudo confirmar la identidad de la madre biológica de Malena: María Dolores Gómez Sanabria.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 2734 de ‘Amar es para siempre’ que Antena 3 emitirá este jueves 19 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Adelanto y sinopsis del capítulo 2734 de ‘Amar es para siempre’ en Antena 3

Ha llegado el día del cumpleaños de Malena. En “El Asturiano” comienzan los preparativos para el rodaje del programa de cocina de Marcelino mientras en el taller de Confecciones Quevedo Lola es testigo del bajo estado anímico de Román, que no puede evitar entristecerse y culparse al recordar la pérdida de su hermano Mario.

En un momento cómplice entre los dos, Dolores decide sincerarse con su pareja, dejar atrás los secretos y confesar a Román que, en aquella época, ella estaba embarazada, pero miente al decir que perdió el bebé. Entonces aparece Elena, que pilla a su hijo besando a Dolores y asegura que respeta y apoya la relación que mantienen. Tanto es así que Elena invita a Dolores a la cena que esa misma noche celebrarán en su casa en memoria de Mario.

Entretanto, en la plaza, y en presencia de Quintero y Benigna, Daniel le pide matrimonio a Silvia con flores, de rodillas y un anillo de compromiso. Silvia, que no pensaba en casarse, acaba aceptando. Menos Quintero, todos celebran la noticia. El abogado no tardará en descubrir que Daniel está implicado en el tráfico de esmeraldas. Por otro lado, Sebas localiza al padre de Carlos y confirma que el joven le miente. Gala ruega a Sebas que no siga indagando si le importa algo Carlos.

Y mientras Manolita intenta mediar entre Benigna y Peñalara, que terminan besándose, Isidro y Sofía también estuvieron a punto de hacerlo, pero ambos se resisten. Y es que, el policía y la gerente del King´s avanzan en su investigación y descubren una agenda de Iván en el maletero de su coche y en la que figura el nombre de Ester. Poco a poco se están acercando a la verdad.

En el taller, Chimo sigue hundido, atormentado por la culpa, por el recuerdo de Mario, y confiesa a Claudia que pasó la noche con otra, aunque no desvela que fue Alicia. Sintiéndose indigno, rompe con la costurera. Ambos quedan destrozados.

Finalmente, durante la cena en casa de los Quevedo, se masca la tragedia. Elena acaba desenmascarando a Lola como madre biológica de Malena ante Román, Federico y Victoria. Dolores, apenas sin poder reaccionar, escapa de la cena.