Antena 3 comunica qué va a pasar con ‘Amar es para siempre’ tras su final definitivo

Ya es habitual que cada año, ‘Amar es para siempre’ aterrice en el FesTVal, el festival de televisión que se celebra cada año a comienzos de septiembre en Vitoria. No obstante, este año no es un año más. Y es que la mítica ficción producida por Diagonal TV y heredera de ‘Amar en tiempos revueltos’ se despedirá para siempre.

La cuenta atrás para despedirnos de El Asturiano y los célebres Pelayo, Marcelino y Manolita tras doce años ya ha comenzado. «El final de ‘Amar’ es una decisión meditada desde hace tiempo. Cuidamos mucho el producto y queremos salir por la puerta grande. La filosofía de Atresmedia es no confiarnos y tirar para adelante», defendía Lucía Alonso-Allende, subdirectora de Ficción de Atresmedia durante la presentación de los capítulos finales de la serie.

«Con el cambio que ha habido en las tardes con Sonsoles Ónega creíamos que era el momento oportuno», añadía la directiva de Atresmedia. Lucía Alonso-Allende ha adelantado también que llevan meses trabajando en este cierre. «Es un final espectacular que no va a defraudar a los fans de ‘Amar es para siempre'», añadía.

Y pese a que en Atresmedia están orgullosos del trabajo de Diagonal TV con ‘Amar es para siempre’, descartan continuar la ficción con algún tipo de spin-off. «Estamos centrados en lo que es el final. Queremos hacer el gran final, y no nos lo hemos planteado. Atresmedia tiene todas las alarmas puestas. Pero hoy por hoy, lo fundamental y en lo que nos tenemos que centrar es en darle al espectador y fan de Amar el final que se merece», remarcaban en la presentación a la que ha acudido El Televisero.

Un final muy claro desde el principio

Por su parte, desde Diagonal TV, Jaume Banacolocha ha querido reivindicar lo que ha supuesto ‘Amar es para siempre’ en la ficción diaria. «Es una serie que ha roto moldes, una serie diaria de 45 minutos que se emite todos los días salvo los festivos», defendía el productor que no ha dudado en darle las gracias a Atresmedia por el apoyo todos estos años. «Algún día tenía que llegar el final», aseveraba.

Por el momento, Atresmedia no ha desvelado cuándo se producirá el final de ‘Amar es para siempre’, es por ello por lo que los guionistas siguen escribiendo guiones aunque ya tienen cerrado como será el final. «Las dos últimas semanas las tenemos pensadas y el final ya llegará», revelaba al respecto Lucía Alonso-Allende. Y es que han dejado claro que tanto Atresmedia como Diagonal TV tenían «clarísimo» cuál tiene que ser el final de la serie.

Itziar Miranda y Manu Baqueiro, emocionados con el final de ‘Amar es para siempre’

Durante la presentación de este final de ‘Amar es para siempre’, los dos protagonistas célebres de la serie desde sus inicios con ‘Amar en tiempos revueltos’ en La 1 se han mostrado muy emocionados. «Manolita es uno de los personajes más bonitos de la televisión. Entiendo que las cosas se acaban, pero estoy muy emocionada con ese final. Me siento muy afortunada», destacaba Itziar Miranda. Mientras que Manu Baqueiro daba las gracias a los espectadores por acompañarles durante tantos años: «Gracias a los espectadores, no sé si es para siempre, pero yo me llevo una familia de la hostia».