Un amigo de Daniel Sancho retrata la verdadera relación que tenía con Edwin en Antena 3

Es la noticia de la semana. Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho ha sido mandado a prisión después de haberse declarado culpable del supuesto asesinato y descuartización de Edwin Arrieta, un médico colombiano en Tailandia. Todos los programas de televisión se están volcando con el asunto. Si por la mañana, era el propio Daniel el que contestaba a una reportera de ‘El programa del verano’, por la tarde ha sido un amigo suyo el que ha dado unas declaraciones a ‘YAS Verano‘, la versión estival del programa de Sonsoles Ónega.

Así, este lunes se han sucedido las declaraciones del entorno de Daniel Sancho pues su padre Rodolfo enviaba un comunicado a través de su entorno a ‘Así es la vida’; su madre Silvia Bronchalo respondía a una periodista de ‘En boca de todos’, y uno de sus amigos hacía lo propio con ‘Y ahora Sonsoles’.

Rebeca Haro conectaba en directo con José María Fernández, que era el que había podido hablar con uno de los mejores amigos de Daniel Sancho, que por primera vez reconoce que entre su amigo y Edwin Arrieta existía una relación que iba más allá de la amistad y de los negocios.

«Este chaval nos cuenta tres datos fundamentales. Nos dice que, como es lógico, están conmocionados, además nos dice algo muy importante que es que existían fricciones entre ellos. Que era una relación complicada la que tenían Edwin y Daniel. Y además off the record nos reconocen que habrían hecho este viaje, dice literalmente, que para tratar de salvar la relación», remarcaba el reportero de ‘YAS Verano’.

Tras ello, el programa que presenta Rebeca Haro en relevo de Sonsoles Ónega, emitía íntegra la conversación entre el reportero y uno de los mejores amigos de Daniel Sancho. «¿Os esperábais algo así?», le preguntaba. «Yo no te puedo decir qué esperaba porque… No, no, no… No esperaba una situación así. Es algo que, cuando a un amigo le pasa este tipo de cosas, la amistad te… Te enseña que lo quieres. Es muy fuerte. Nunca pensamos que esto iba a suceder«, responde el amigo.

Durante la charla, el reportero de Antena 3 trata de descubrir qué tipo de relación tenían Daniel Sancho y la víctima. «Es que te puedo decir muchas cosas. Difícil, todas las relaciones son difíciles, pero la de ellos era una relación que… Que jugaba con mucho sentimiento, porque un día estaban bien, un día estaban mal. Nunca pensamos que esto hubiese pasado«, contesta el amigo de Daniel.

«¿Discutían mucho?», insistía el periodista de ‘YAS Verano’. «Discutir, sí, sí. Como toda relación, sí, discutían. Eran dos tíos, eran dos tíos… El carácter de una persona, indiferentemente de la situación, te puede estallar en cualquier momento», responde el amigo.

Al preguntarle si se pondrá en contacto con él, el amigo no se atreve a responder. «Es que no sé, porque es un tema muy delicado, es que hasta… Me tiemblan las piernas de saber que mi amigo… Me tiembla de verdad», concluía el amigo del hijo de Rodolfo Sancho.