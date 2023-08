Rodolfo Sancho paraliza ‘Así es la vida’ con esta súplica tras las palabras de su hijo Daniel

Las noticias sobre el macabro suceso en el que está implicado Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho no dejan de producirse. Este domingo, el actor enviaba a los medios de comunicación a través de EFE un comunicado en el que pedía el «máximo respeto» tanto para su hijo como para toda la familia. Este lunes, el entorno del actor se ponía en contacto con Sandra Barneda y ‘Así es la vida’ para lanzar una súplica.

Y es que si hay algo que ha llamado poderosamente la atención de todo este caso es como Daniel Sancho está dando declaraciones a diversos medios como EFE y ‘El programa del verano’ donde ha mostrado una aparente tranquilidad y en las que sigue haciendo hincapié en el buen trato que le está dando la policía.

Tras leer el primer comunicado que envió Rodolfo Sancho, Sandra Barneda paralizaba el debate de ‘Así es la vida‘ para hacerse eco de otro comunicado que les había hecho llegar el entorno del actor. Un nuevo texto en el que hace referencia al estado en el que podría estar Daniel a la hora de dar declaraciones.

El nuevo comunicado de Rodolfo Sancho

Sandra Barneda lee el nuevo comunicado del entorno de Rodolfo Sancho

«Buenos días, te escribo en nombre de Rodolfo Sancho. Me ha pasado tu contacto Rodolfo. Por el bien de la investigación Rodolfo no puede hacer ningún tipo de declaración. Os pedimos encarecidamente que respetéis esta situación. Por el momento no podemos hacer declaraciones de ningún tipo», empezaba leyendo Sandra Barneda.

«Las manifestaciones que pueda estar haciendo Daniel son bajo una situación de presión emocional difícil de controlar. Por favor, solicitamos que no se especule más sobre la situación. Seguimos en contacto, si hubiera alguna novedad os la comunicaríamos. Gracias por vuestra comprensión. De momento no podemos hacer declaraciones, agradecemos enormemente vuestra disponibilidad y ofrecimiento», terminaba de leer la presentadora el comunicado enviado por el entorno de Rodolfo Sancho.

Tras ello, Sandra Barneda recalcaba el fragmento en el que hace referencia a las manifestaciones que está haciendo Daniel. «Esto contrasta con las declaraciones que hace el propio Daniel en las que decía que ‘estoy rodeado, que me han traído aquí porque me han cerrado el caso y que estoy tranquilo y me están tratando muy bien'», sostenía la presentadora.

.@SandraBarneda ha leído el comunicado que el entorno de Rodolfo Sancho ha hecho llegar a #AsíEsLaVida: "Las manifestaciones que pueda estar haciendo Daniel son bajo una situación emocional difícil de controlar". pic.twitter.com/ffV9cTfpb9 — Así es la vida (@asieslavidatele) August 7, 2023

Justo después, Sandra Barneda conectaba con la psicóloga Ana Isabel Gutiérrez a la que le preguntaba por lo que decía el comunicado de Rodolfo Sancho. «Es verdad que a mí me llamaba la atención lo tranquila que sonaba la voz de Daniel. Las declaraciones parecían dignas de un síndrome de Estocolmo. Le faltaba decir qué buena es esta policía», sostenía la psicóloga. Además la experta recalcaba que parece que todo está hecho a mayor loa de las actuaciones policiales de Tailandia y que le podían estar condicionando las declaraciones a Daniel Sancho.