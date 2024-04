Joaquín Prat se percata de este detalle de Ayuso y verbaliza lo que todos están pensando

Desde ‘Vamos a ver’, Joaquín Prat, sin tapujos, se ha reconocido no entender cómo Isabel Díaz Ayuso ha valorado antes la comparecencia de Pedro Sánchez en la que ha anunciado que se queda, pisando así la declaración Alberto Núñez Feijóo cuando es el verdadero líder de la oposición. También ha causado sorpresa que este último haya programado su respuesta dos horas y media después (13:30 horas), siendo catalogado como una mala decisión comunicacional.

El programa de Telecinco ha emitido las primeras palabras de la presidenta madrileña desde un acto en Pozuelo de Alarcón (Madrid): «Para mi no ha sido ninguna sorpresa, el presidente estaba aprovechando estos cinco días para ver cómo atacar a los jueces, a los partidos políticos y a la prensa independiente. Funciona bajo la máxima del ‘conmigo o contra mi’ y es en lo que ha estado. Debería dar menos discursos sin periodistas y quizás más ruedas de prensa para dar explicaciones».

Tras emitir ese total de Ayuso, Joaquín Prat ha apuntado lo que muchos o casi todos piensan: «No creo o espero que no siga ahondando más en la cuestión la presidenta de la Comunidad Madrid dado que quien tiene que salir a dar la cara y evaluar el anuncio y la comparecencia del presidente es el líder de la oposición«. Una reflexión lógica que deja al descubierto el juego de tronos que en muchas ocasiones se ha sospechado entre la ejecutiva madrileña y Feijóo.

«Yo creo que Feijóo debería haber salido mucho antes. Salir dos horas y media después de que haya comparecido el Presidente del Gobierno es un error desde el punto de vista comunicacional», ha apostillado por su parte Eduardo Inda tras escuchar esa puntualización del presentador de ‘Vamos a ver’.

«Espera, que se resiste la presidenta a morderse la lengua», le ha interrumpido Joaquín Prat, atónito con que Isabel Díaz Ayuso continuara hablando sin parar y con que pisara de esta forma tan impertinente al presidente del Partido Popular.

«Lo que tengo claro es que alguien que vive en cuatro palacios, tres de vacaciones, que tiene dos Falcon, un puma, mil asesores, gastos pagados, total impunidad… ¿Dónde mejor iba a ir? Y habla de descrédito cuando en cinco años no ha hecho otra cosa que perseguir al adversario político y usar las instituciones contra familiares, contra entornos, creando burdas tramas para arremeter contra jueces, periodistas, contra cadenas privadas… En fin, es la desvergüenza absoluta tener que escuchar esas declaraciones. Empezamos una etapa mucho más dura posible para todos aquellos que sean un contrapeso a este Gobierno que no conoce los límites», han sido las nuevas palabras de Ayuso que no ha comprendido Joaquín Prat.