Rodolfo Sancho rompe su silencio tras la confesión de su hijo con este comunicado

Este sábado por la tarde, España se quedaba en shock al publicarse que Daniel Sancho Bronchalo, el hijo de Rodolfo Sancho había sido detenido en Tailandia acusado del supuesto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta Arteaga, un médico colombiano.

Poco a poco vamos conociendo nuevos detalles de este macabro suceso. En un primer momento se llegó a publicar que Daniel Sancho habría matado a su amigo por «celos» dándose a entender que entre ellos había una relación sentimental. Sin embargo, según ha revelado el propio Daniel en unas declaraciones a EFE su relación distaba mucho de ser sentimental.

«Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», confiesa el hijo de Rodolfo Sancho a un periodista de EFE reconociendo así públicamente que es culpable del asesinato del colombiano.

Según adelantó Marisa Martín Blázquez este sábado en ‘Fiesta’, Rodolfo Sancho habría decidido viajar hasta Tailandia para conocer de primera mano el asunto y cuáles son las acusaciones hacia su hijo Daniel. Por el momento, el actor no ha llegado hasta la isla en la que su hijo está custodiado por la policía.

Pero mientras llega hasta allí, Rodolfo Sancho ha hecho llegar un comunicado a los medios de comunicación pidiendo el «máximo respeto» tanto para su hijo como para toda la familia «en estos momentos delicados y de máxima confusión».

Rodolfo Sancho pide «máximo respeto» hacia su familia y su hijo

En un breve comunicado enviado a EFE, tanto el actor como la familia han rogado a los medios de comunicación «que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado» sobre los sucesos que se están publicando en numerosos medios tailandeses y de los que se están haciendo eco en España.

Asimismo, también han pedido que no se lancen informaciones que puedan interferir «en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso».

Cabe recalcar que Daniel Sancho se encuentra bajo custodia policial desde este viernes y ha confesado ser el autor del asesinato y desmembramiento de Arrieta. No obstante, por ahora no se han presentado cargos contra él y será este lunes cuando pase a disposición judicial. Pese a todo, el hijo de Rodolfo Sancho se podría enfrentar incluso a la pena de muerte o una cadena perpetua.