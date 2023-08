Rodolfo Sancho da un giro a todo el caso de Daniel con esta urgente petición a la prensa

Han pasado cuatro semanas desde que se conociera que Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho había sido detenido en Tailandia tras confesar el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. El interés mediático del caso ha sido mayúsculo con muchos medios trasladándose hasta Koh Samui, la isla en la que se encuentra la prisión en la que está interno Daniel.

Desde entonces, Rodolfo Sancho se ha mantenido al margen de toda la polémica emitiendo diferentes comunicados a través de sus abogados como Carmen Balfagón o Marcos García Montes. Eso sí, el actor ha expresado a través de sus portavoces el agradecimiento a los medios de comunicación por cómo estaban abordando el asunto.

No obstante, hubo una petición de Rodolfo Sancho que puso en peligro la aparición de sus portavoces, Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás en los medios de comunicación. Y es que el actor pidió que los reporteros que se encontraban en la casa en la que se encontraba refugiado con su pareja Xenia Tostado y su hija pequeña abandonaran las inmediaciones por el bien de su hija. Algo que programas como ‘Fiesta’ decidieron cumplir desde el principio.

Ahora, Rodolfo Sancho ha vuelto a urgir a los medios de comunicación una rotunda petición después de que en Tailandia hayan decidido prohibirles desde el lunes que graben en las inmediaciones de la cárcel de Koh Samui evitando así que puedan entrevistar a Silvia Bronchalo a su salida de las visitas a su hijo Daniel Sancho.

Rodolfo Sancho se marca un Lola Flores: «Si me queréis iros»

Carmen Balfagón explica la petición de Rodolfo Sancho a la prensa

Así, aprovechando su presencia en ‘Y ahora Sonsoles‘, Carmen Balfagón se dirigía a todos los medios de comunicación en boca de Rodolfo Sancho. «Quería antes de nada, porque es una petición que he adquirido de Rodolfo, es haceros una petición por su parte. Hemos visto lo que han decidido las autoridades tailandesas. Yo creo que tenemos de verdad que bajar esa presión que está teniendo la cárcel de Koh Samui por los medios«, solicitaba.

«Rodolfo me ha dicho lo siguiente, lo voy a decir textualmente: ‘Si es verdad que me quieren, le pedimos a los compañeros que dejen de hacer guardia en la prisión de Koh Samui, porque al final va a crear un incidente serio‘», exponía la portavoz de la familia de Daniel Sancho.

De ese modo, Carmen Balfagón volvía a dar un pequeño tirón de orejas a la prensa española. «Yo no tengo ningún problema en decir cuándo viajará Rodolfo, pero creo que la imagen que estamos dando no es la mejor para Tailandia. Tenemos que bajar un poco esa presión, porque no es buena. Estamos molestando demasiado«, insistía la abogada y criminóloga.