La inaudita determinación del programa ‘Fiesta’ de Telecinco con el caso Daniel Sancho

Como era de esperar, el programa ‘Fiesta’ de Telecinco ha dedicado parte de su emisión de este sábado, 12 de agosto, a analizar las últimas novedades del tema del momento: el asesinato y descuartizamiento cometido por Daniel Sancho en Tailandia. Para ello han contado con la presencia en el plató de Carmen Balfagón, la abogada del joven en España y portavoz de la familia.

La criminóloga no ha dudado en dar su punto de vista sobre los últimos datos conocidos acerca del macabro crimen. Pero además, ha aprovechado la ocasión para hacer una encarecida petición a la dirección del programa. Y es que, una de las reporteras del espacio vespertino de Telecinco se había desplazado hasta la casa donde se encuentra recluido Rodolfo Sancho, padre del acusado, para obtener sus primeras declaraciones tras la imputación de su hijo por el asesinato y descuartizamiento del médico colombiano Edwin Arrieta.

«La hija pequeña le pregunta por su hermano, por qué no está ahí y por qué no viene. Sé que es vuestro trabajo, de verdad, disculpadme, pero tener ahí a una persona (una reportera) es lo peor que se puede hacer. No puede ni sacar al perro. Está tan abatido que nadie quiere que le vea así», ha dicho Balfagón en ‘Fiesta de verano’ en Telecinco.

Además, ha recordado la difícil situación que está atravesado la familia de Daniel Sancho: «A lo mejor te dicen que tu hijo se ha muerto en un accidente y te lo tragas, lo asumes, pero que te digan que a tu hijo le quedan 20 años en una prisión de Tailandia… Tela». De esta forma, pedía tanto a los presentadores, Frank Blanco y María Verdoy, como a los colaboradores del programa, que trataran de empatizar con el actor.

La firme decisión de ‘Fiesta’ en Telecinco con respecto al caso de Daniel Sancho

No obstante, Frank Blanco ha recordado que hay un asesinado y una familia, la de Edwin Arrieta, que también está destrozada: «Por supuesto. Estamos en España y estamos muy pendientes de Daniel. Preguntamos por Rodolfo, porque es un actor muy querido, pero hay otra familia que lo está pasando mal y no nos podemos olvidar de ella. Es la familia de Edwin, de una persona que ha perdido la vida, en las circunstancias que hayan sido, con las responsabilidades que sea, pero no nos olvidemos».

Unas palabras que ha reiterado su compañera María Verdoy: «No nos olvidemos de quién es la víctima. No hay que perderlo de vista. Solo que Carmen es la portavoz de una familia a la que podemos preguntar». Tras lo cual, la presentadora ha informado de la determinación que había tomado el programa con respecto a la reportera que se encontraba a las puertas de la casa de Rodolfo Sancho.

«Nos ha dicho que a Rodolfo le hace polvo que una periodista esté en la puerta de su casa. Pues tengo que informar de que este programa acaba de decidir que no vamos a conectar más con la compañera que está en la casa de Rodolfo Sancho. No queremos ser ese problema, que ya tiene unos cuantos. Pero también le decimos a Rodolfo que nuestra compañera estará allí y, si en algún momento quiere compartir unas palabras, allí estaremos. No vamos a molestar», ha dejado claro María Verdoy.