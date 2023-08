La supuesta amante de Rauw Alejandro no calla más tras su espantada a ‘Fiesta’: «Me duele»

Hace tan solo unos días, el programa ‘Fiesta’ prometía que durante su emisión los espectadores iban a poder contemplar las primeras declaraciones de Valeria Duque, la joven a la que se ha señalado de ser la supuesta amante de Rauw Alejandro y el motivo de su ruptura con Rosalía. Sin embargo, esto no ocurría porque la joven les daba platón con un justificado motivo.

Finalmente, era ‘El programa del verano‘ quien conseguía las primeras declaraciones de Valeria este martes 1 de agosto. «Tenemos a la persona más buscada del mundo, a la supuesta amante de Rauw Alejandro, quien es señalada como la causante de la ruptura con Rosalía», empezaba anunciando Pepe del Real, que avanzaba que esta iba a intervenir en el ‘Club social’ del magacín.

No obstante, Beatriz Archidona, presentadora del formato, le pedía prudencia después de que la joven diera platón a ‘Fiesta’: «Tú sigue hablando con ella, que sabemos que está haciendo un esfuerzo para atendernos, que con el cambio horario allí es muy tempranito. Esperamos poder entrevistarla en un rato».

Así lo hacían. Valeria Duque aclaraba que ella no había sido el motivo de la ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía. Es más, dejaba claro que ni siquiera mantiene contacto con el cantante: «Es todo falso. Yo no tengo ningún tipo de relación con él. Estas acusaciones vienen más de la estigmatización y de los prejuicios, no sé qué lleva a esa chica a decir esas cosas sobre mí porque no son ciertas».

Ella misma dejaba claro en ‘El programa del verano’ por qué podrían haberse propagado estas especulaciones: «Desde hace años he sido una figura pública, he estado en reality shows, en el mundo del entretenimiento, por eso quizá muchas veces se ha especulado con mi nombre, pero siempre de forma positiva. Esta vez fue al revés, llegaron muchos haters, fans de Rosalía, que me enviaron mensajes destructivos. Yo estaba muy confundida porque no tengo nada que ver ahí. Únicamente fui a un concierto suyo, al backstage como muchas otras personas, y ya solo por eso están diciendo cosas muy desagradables sobre mí».

«Amo la música de los dos y los admiro mucho, por eso me duele más todo esto», subrayaba Valeria, que también aclaraba si la cantante se había puesto en contacto con ella: «Rosalía no me ha llamado para saber si es cierto. En absoluto. Yo tengo relación con el mánager de Rauw, pero tampoco he hablado con el cantante. Todos hemos seguido con esa vida con normalidad. Sí quiero desmentir el rumor para que no sigan atacándome injustamente. Hago el comunicado sola, lo decido todo yo sin hablar con ninguno de ellos».

Lejos de dejar pasar el asunto como una anécdota, Valeria Duque anunciaba acciones legales contra aquellos que han difundido el bulo: «Voy a tomar medidas legales porque se me está difamando. Yo trabajo con mi imagen, monetizo mis redes sociales, por lo que no es justo que se me relacione con el tipo de cosas tan desagradables con las que se me ha relacionado. Quiero crear conciencia en lo que a información falsa se refiere, a cómo la gente comparte mentiras e injurias, estigmatizando a la gente sin ningún tipo de prueba».

Por su lado, Isabel Rábago le abría las puertas a venir a España: «Puesto que ya te has visto envuelta en todo esto, sácale partido, ven a España y monetízalo». De la misma forma hacía Beatriz Archidona: «Te agradecemos que hayas elegido ‘El programa del verano’ para romper tu silencio y, si quieres venir a España, aquí tienes las puertas abiertas. Aquí te esperamos. Muchísimas gracias».