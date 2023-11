Rosalía toma esta sorprendente determinación con Rauw Alejandro tras los Latin Grammy

Rosalía y Rauw Alejandro iban a coincidir en el mismo avión de vuelta a Miami tras la gala de los Latin Grammy 2023. Sin embargo, el periodista y tiktoker Abel Planelles ha contado en primicia en el programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco una auténtica bomba.

«Estoy más nervioso que nunca conectando hoy con vosotros porque, en mi opinión, la información que traigo es muy potente», ha introducido el joven. Inmediatamente, Joaquín Prat le ha dado el beneplácito para que desvelara todos los detalles al respecto.

«Esto es 100% seguro. Rosalía y Rauw Alejandro iban a coincidir en su vuelo a las cuatro y diez de la tarde a Miami. Pero Rosalía se ha enterado de que iban a coincidir y alguien de su equipo también se habrá enterado de alguna manera. Entonces, ha cambiado el vuelo para no coincidir con Rauw. Y sale en el vuelo de las 15:25 con otra aerolínea», ha revelado Planelles en directo.

Al parecer, ninguno de los dos artistas sabía inicialmente que iban a volar en el mismo avión. Rauw Alejandro seguiría en ese mismo vuelo de las cuatro y diez de la tarde y no habría alterado sus planes, pero Rosalía sí ha movido ficha y ha adelantado más de cuarenta minutos su partida para, tal y como se ha informado, no coincidir ni con su expareja ni con su suegra; pues el puertorriqueño acudió a los Latin Grammy acompañado de su madre esta vez.

Rosalía y Rauw Alejandro, «sentados en lados totalmente opuestos» en los Latin Grammy

Por otro lado, Adriana Dorronsoro ha explicado por qué no se mostró un plano de Rosalía viendo la actuación de Rauw ni de Rauw viendo a Rosalía. «Lo que me dicen es que los mensajes de las canciones estaban clarísimamente hechos con intención y que los equipos de ellos pactaron que ninguno de los dos viese las actuaciones. Es decir, Rauw Alejandro no vio la actuación de Rosalía ni Rosalía la de Rauw Alejandro. No estuvieron presentes. Lo hicieron queriendo para que, precisamente, no hubiera un plano de ellos», ha señalado la periodista del matinal de Telecinco.

«Me cuentan también que estuvieron sentados en lados totalmente opuestos, que ni siquiera se quieren ver y que el ambiente entre ellos es bastante tenso», ha añadido Dorronsoro para rematar la información que había podido contrastar.