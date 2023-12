Omar Montes destapa en ‘El Hormiguero’ su mala experiencia en los Latin Grammy

Este martes fue el turno de Omar Montes en ‘El Hormiguero’. El cantante volvió al plató del programa donde llegó a ser colaborador y se reunió con su amigo Pablo Motos para presentar su nuevo single. En una entrevista cargada de complicidad, risas y anécdotas, el cantante también tuvo tiempo para ponerse serio. Por ejemplo, cuando reveló al presentador el motivo detrás de su mala experiencia en la última gala de los Latin Grammy celebrados en Sevilla.

El buen rollo estaba asegurado esta noche de martes con la vuelta de Omar Montes a ‘El Hormiguero’. Pablo Motos recibió entusiasmado al cantante, con el que comenzó a recordar viejos tiempos. Motos no tardó en preguntarle por uno de sus últimos logros, la nominación a ‘Mejor artista flamenco’ en la última edición de los ‘Latin Grammy’. Fue entonces cuando el cantante se sinceró de una forma que el presentador no se esperaba.

La mala experiencia de Omar Montes en los Latin Grammy

Si bien el artista compartió detalles sobre sus próximos proyectos, cómo su nuevo single ‘Oye BB’ junto a Nicky Jam, también recordó la experiencia de su debut en los ‘Latin Grammys 2023’. Pablo Motos le preguntó por la nominación y cómo gestionó tal reconocimiento en su trayectoria. «Lo bonito dura poco, me puse muy triste al no ganarlo», reveló Omar Montes. Entonces comenzó a explicar que su experiencia en los premios había sido algo agridulce.

Pablo Motos y Omar Montes en ‘El Hormiguero’

El cantante de fusión flamenco y reggaeton no se hizo con el galardón a ‘Mejor artista flamenco’ en esta edición de los Grammy. Y aunque durante un momento el ambiente en el plató se ensombreció, el intérprete no tardó en hacer uso de su sentido del humor. Reveló que se había comprometido a comprar un avión si ganaba el premio. «Por eso me alegré al no ganarlo», bromeó el invitado para quitar hierro al asunto.

A pesar de la decepción, ya que aseguró que «le ha jodido no ganarlo él», se alegró por la victoria de su compañera nominada, Niña Pastori. «Me alegro del éxito ajeno», aseguró el intérprete de ‘Alocao’. Omar Montes se atrevió incluso a revelar incluso la increíble cantidad de dinero que le costó el traje que lució en la gala.

El precio del traje que llevó a los Grammy

El artista, que confesó alegrarse de no haber tenido que gastar todo el dinero que supone comprar un avión, se sinceró sobre su relación el dinero. «Yo gasto dinero en cosméticos, no cojo cualquier cosa, un champú bueno, de farmacia», explicó Omar Montes al presentador. Fue entonces cuando se sinceró sobre cuanto se había gastado en su outfit para la noche de los premios.

Aseguró que se presentó en los ‘Latin Grammy’ enfundado en un traje cubierto de siete kilos de diamantes. «Igual no eran siete, eran cinco», puntualizó el artista, que más tarde se sinceró sobre la autenticidad del mismo. «Pero si me apuras, lo compré en el Shein. No puedo yo decirte una mentira», reveló Omar Montes entre risas del público.

«Me costó 30 euros y la gente se pensaba que llevaba la hostia. ¿Cómo voy a comprar siete kilos de diamantes, soy tonto yo?«, espetó el cantante a Pablo Motos, que escuchaba incrédulo la confesión del artista. Por lo que el cantante dejó claro que hace un uso responsable y eficaz de su dinero, incluso para una de las noches más señaladas de su carrera.