La abogada de Daniel Sancho irrumpe en ‘YAS Verano’ para frenar lo que afirma una colaboradora

Una tarde más desde que saltara a la luz la macabra noticia del asesinato y descuartizamiento acometido, supuestamente, por Daniel Sancho en Tailandia, ‘YAS verano‘ ha dedicado parte de su programa de este viernes 18 de agosto, a analizar las últimas informaciones sobre el mediático caso. Para ello ha contado, una vez más, con Carmen Balfagón, abogada y portavoz de la familia.

El hijo de Rodolfo Sancho confesó haber matado y descuartizado al médico cirujano colombiano Edwin Arrieta. En estos momentos, el joven, de 29 años, se encuentra en la prisión de Koh Samui. Allí ya ha recibido hasta en dos ocasiones la visita de su madre, Silvia Bronchalo, quien amablemente atendió este viernes a los medios de comunicación: «Está tranquilo y solo espero que se resuelva todo. Lleva diez días y está bastante mejor dentro de lo que cabe».

Tras emitir las declaraciones de Silvia Bronchalo a las puertas de la prisión, se volvió a poner sobre la mesa la pregunta de qué pudo llevar a Daniel Sancho a asesinar al médico y, lo que es mucho peor, descuartizarlo. La escritora Ángela Vallvey, colaboradora del programa de Antena 3, recordó que «no se puede confundir motivación con justificación. Cuando una persona va a matarte a ti, tú dices: ‘Mi vida o la del otro’. Eso, la ley, y casi todas las legislaciones, lo contemplan».

Además, apuntó que «tal y como se habla a veces de este asunto», parece que se está «buscando una justificación» y no la motivación del asesinato: «Eso es una inmoralidad». En ese momento, ‘YAS Verano’ conectaba con Carmen Balfagón, abogada y portavoz de la familia de Daniel Sancho. «Carmen, volvemos contigo, ¿está la familia de Daniel más tranquila sabiendo que continúa en el módulo de enfermería?», quiso saber Rebeca Haro, presentadora del programa.

Carmen Balfagón: «No buscamos justificación a lo que ha hecho Daniel»

Antes de responder, la criminóloga quiso hacer un inciso para aclarar algo a Ángela Vallvey: «Hombre, imagino que sí. Pero, si me permites, Rebeca, quería puntualizar algo que ha dicho una tertuliana». «Nosotros no buscamos justificación a lo que ha hecho Daniel, ni siquiera sus padres. Lo que sí quieren saber, como es normal, es por qué lo ha hecho», ha asegurado la también colaboradora televisiva.

Además, Carmen Balfagón ha dejado claro que «esto no hay quien lo justifique. Que quites la vida a una persona no tiene ninguna justificación. Tanto Silvia como Rodolfo son personas cultas y con un nivel intelectual alto. Ellos no pueden encontrar justificación, máxime cuando Daniel declaró desde el primer momento que lo había hecho». Asimismo, quiso aclarar que algo muy distinto a esto es «la motivación».

Carmen Balfagón también comentó que «una defensa propia no solo se puede ejercer en el momento. Hay veces que las defensas propias se ejercen en diferido. Tú vas acumulando algo que te está machacando y al final explotas. Eso ocurre. ¿Lo justificamos? Tampoco, pero hay que buscar la motivación, porque cuando la encontremos, sirva o no para el juicio, tendremos contestadas las cuatro preguntas», ha sentenciado Carmen Balfagón.