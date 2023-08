La manifestación pública de Silvia Bronchalo ante lo que está pasando con Daniel Sancho

Silvia Bronchalo ha roto su silencio ante los medios de comunicación. Lo ha hecho en su segundo día de visita a su hijo, Daniel Sancho, en la cárcel de Koh Samui. Más tranquila que en su primer día de visita, que tuvo lugar este jueves 17 de agosto, la expareja de Rodolfo Sancho ha explicado cómo afrontan tanto ella como su hijo las gravísimas acusaciones que pesan sobre el joven.

Daniel Sancho está acusado de presunto asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Pese a que él mismo ha confesado ante la policía ser el «culpable» del macabro crimen, su madre defiende su inocencia: «Os agradezco mucho el interés, el respeto y la empatía».

«Para mí ha sido muy difícil. Comentaros que Daniel está bastante mejor», ha reconocido Silvia Bronchalo ante las cámaras de ‘El programa del verano’, quien ha emitido sus primeras declaraciones a la salida de la prisión tailandesa tras visitar a su hijo por segundo día consecutivo. Además, recalcaba que «yo no soy del medio, no soy mediática, no tengo ningún interés en salir en televisión y os agradezco mucho el respeto».

«Nadie está preparado para recibir una noticia así», reconoce Silvia Bronchalo

La madre de Daniel Sancho confiesa que está siendo un durísimo trago: «Para mí ha sido muy difícil». Sobre el estado de su hijo, ha explicado que, dentro de lo que cabe, está mejor: «Lleva diez días. Daniel está bastante mejor, dentro de lo que cabe, está tranquilo, lo están tratando muy bien… y esperando que ya se resolverá la situación… con mucha tranquilidad».

El primer encuentro cara a cara entre madre e hijo tuvo lugar este jueves. No se pudieron abrazar, pues había un cristal de por medio, pero eso no impidió para que ambos se emocionaran mucho. «Daniel se ha emocionado mucho, como yo también», ha reconocido Silvia Bronchalo. Por último, y antes de subirse en el vehículo, dejaba claro que «nadie se espera una cosa así. Nadie está preparado para recibir una noticia así, no nos prepara nadie para esto».

A diferencia de en España, en Tailandia, los presos pueden recibir visitas de sus familiares a diario, por lo que cabe esperar que Daniel Sancho reciba la visita de su madre todos los días mientras ésta permanezca en el país. La policía tailandesa pedirá para el joven pena de muerte tras concluir que el asesinato de Edwin Arrieta fue premeditado. Sin embargo, el cocinero tendría opciones de evitar esta condena y conmutarla por una pena de prisión permanente.