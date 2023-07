Una jugarreta en ‘Vaya vacaciones’ elimina a Carmen y Rubén y ellos claman por su expulsión

‘¡Vaya vacaciones!‘ va poco a poco diciendo adiós a sus parejas concursantes. A la salida de Miriam e Isabel, segundas expulsadas del reality de Telecinco, esta semana se sumaban Carmen y Rubén. La pareja decía adiós al formato veraniego tras enfrentarse a la prueba de eliminación contra sus amigos Javier Tudela y Makoke. La falta de equilibrio de Rubén provocó que la pareja tuviera que dejar el concurso.

Ambos se marchaban tristes por la oportunidad perdida en el reality de Telecinco y porque no iban a poder optar a los 25.000 euros del premio final debido a una jugarreta inesperada. Además, Carmen y Rubén se marchaban muy molestos con sus compañeros por nominarlos por estrategia: «Las estrategias son lícitas, pero pueden sacar a gente que no se lo merecen«, denunciaban.

¡Rubén y Carmen y Makoke y Javi son los nominados de esta semana! ¿Quién queréis que sea la pareja eliminada?



🔃 Rubén y Carmen

❤️ Makoke y Javi



🥥 #VayaVacaciones3

🔵 https://t.co/rVZAg8Rc22 pic.twitter.com/ZaYdjSHgPp — Vaya vacaciones (@vayavacaciones) July 20, 2023

Carmen y Rubén, terceros expulsados de ‘Vaya vacaciones’ tras comprometerse y tener una fuerte discusión

Lo cierto es que los nervios podrían haber jugado una mala pasada a Carmen y Rubén, que empezaban la prueba de eliminación con las emociones a flor de piel. Antes de empezarla, el joven le pedía permiso a Luján Argüelles: «Es que hay una cosa que tengo que hacer». Tras el permiso concedido, Rubén hincaba rodilla y le pedía matrimonio a su chica: «Yo ya he encontrado al amor de mi vida».

Sin embargo, no todo fueron buenos momentos para la pareja. Antes de eso, podíamos ver una discusión entre ellos después de que Marta Peñate propusiera al grupo jugar a ‘casar, besar, matar’, un juego donde tendrían que elegir con quién harían cada uno de los actos con los nombres que les iban a proponer.

Carmen era una de las que decidía jugar: «Me casaría con Javi, mataría a Álex y besaría a Tony». No obstante, a Rubén no le hizo ninguna gracia, provocando que se fuera del grupo molesto hacia la habitación. «Yo te he pedido permiso», le recordaba Carmen a lo que él, aunque seguía molesto, le quitaba importancia: «Te he dado libertad y ya está». Mientras tanto, Luna criticaba a la pareja: «Me parece machista de parte de los dos que tengáis que pedir permiso».