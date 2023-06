¿Quiénes son Rubén Shan y Carmen Pina, los últimos concursantes oficiales de ‘¡Vaya vacaciones!’?

‘¡Vaya vacaciones!‘ ya ha completado la lista de concursantes antes de su estreno en Telecinco. Tras ir confirmando las parejas de concursantes en sus diferentes programas como ‘Supervivientes’, ‘Socialité’, ‘Fiesta’ o ‘Ya es mediodía’, este martes la web de Telecinco ha dado a conocer la identidad de su octava pareja.

Los últimos en sumarse al casting del reality veraniego de Telecinco son Rubén Shan y Carmen Pina, que debutan en un programa de televisión tras ser unas auténticas estrellas en redes sociales. Entre los dos suman más de un millón y medio de ‘followers’, que siguen a diario todos sus consejos de belleza, rutinas deportivas y las fotografías en las que muestran su estilo de vida o los viajes que se hacen alrededor del mundo.

Así, Rubén Shan y Carmen Pina se suman a la lista de concursantes de ‘¡Vaya vacaciones!’ formada por Miriam Corregüela e Isabel Hurtado, la hija y ex mujer de Ginés Corregüela; Makoke y su hijo Javier Tudela; Aguasantas Vilches y Juan José Peña, los ex de Manuel Cortés y Alma Bollo y actualmente pareja; Marta Peñate y Tony Spina; Luna Zacharías de ‘MasterChef 9’ y su hermano mellizo Álex; Jorge Pérez y Cristina Porta; y Rafa Martínez y Carmen Nadales (‘Secret Story’).

Rubén Shan, de boxeador olímpico a sobrevivir a un accidente

Rubén Shan fue boxeador olímpico y también trabajó como guardaespaldas. Precisamente, en este trabajo sufrió un accidente que estuvo a punto de costarle la vida. «Sufrí un accidente mortal, me apuñalaron. Estuve un mes en coma y hospitalizado casi seis meses», relata en el vídeo de presentación.

«Los médicos me dijeron que no volvería a hacer deporte, que me quedarían secuelas en el corazón y en los pulmones», explica en dicho vídeo. No obstante, el nuevo concursante de ‘¡Vaya vacaciones!’ consiguió volver a boxear y llegar a ser campeón fichando por el equipo olímpico.

Después, montó un restaurante en el que los clientes eran actores de Hollywood pero con la pandemia tuvo que cerrarlo. Ahora se dedica a las redes sociales y llega a ‘¡Vaya vacaciones!’ para cumplir el sueño de su pareja y demostrar que puede con todo y con todos después de haber sufrido también bullying cuando era niño tras sufrir una parálisis facial.

Carmen Pina, de influencer a concursante de ‘¡Vaya vacaciones!’

Rubén Shan concursará así con su novia Carmen Pina, otra influencer. Ambos aseguran ser el «amor de su vida». Pero la joven de 25 años no ha tenido tampoco una vida fácil. De hecho, vivió un auténtico calvario durante una relación anterior.

Y es que con solo 14 años vivió en sus propias carnes lo que es la violencia de género. A partir de ahí, tuvo problemas alimenticios. «Como trabajo tanto me encantaría tener unas vacaciones y por eso vengo a ‘¡Vaya vacaciones!’.