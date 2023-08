Cristina Porta sorprende a todos con este importante anuncio sobre su maternidad

El sueño de Cristina Porta siempre ha sido el de ser madre. Un deseo que más pronto que tarde podría hacerse realidad. La ganadora de ‘¡Vaya Vacaciones!’ junto a Jorge Pérez se ha sincerado con un equipo de la agencia Europa Press sobre su futura maternidad.

Más clara que nunca, la periodista deportiva ha confesado que se plantea ser madre en solitario. Y es que, tras su última decepción amorosa con Álex Zacharias, con el que inició una relación en el reality de Telecinco, ahora mismo no tiene pareja. Por eso tiene claro que el tener o no tener novio, no es impedimento para tener un hijo.

Cristina Porta anuncia que piensa tener su primer hijo «pronto»: «Yo tengo mi objetivo, se puede ser mami soltera», reconoce. El hecho de dar un paso tan importante en solitario, no es algo que la aterre ni la preocupe, sino más bien todo lo contrario. Por eso defiende esta idea, que podría llevar a cano cuando nadie se lo espere.

«Me da pena confiar en la gente y llevarme un chasco», reconoce Cristina Porta

Por otro lado, la ex de Luca Onestini reconoce que en el amor ha sufrido numerosos desengaños. Por tal motivo ahora toma precauciones a la hora de empezar una relación amorosa: «Me da pena confiar en la gente y luego llevarme un chasco».

Respecto a su última pareja, Álex Zacharias, la influencer explicó en el debate del reality, que ambos eran muy diferentes y que vio que él «no tenía las cosas claras, que no había hecho lo que yo pensaba». No obstante, pese a estos baches amorosos que ha sufrido, Cristina Porta admite a Europa Press que en su vida hay mucho amor, puesto que 2el amor viene de muchas formas diferentes».

Esta no es la primera vez que la periodista habla de sus deseos de ser mamá. Hace más de un año, en su canal de Mtmad ya reconoció que estaba barajando la idea de ser madre soltera: «Me pongo un año y medio de plazo». De esta forma dejaba clara la fecha que se había marcado en el calendario para tener a su primer hijo. Ahora, que ya ha pasado un año y tres meses de aquellas palabras, Cristina Porta vuelve a dejar claro cuál es su deseo. Un deseo que espera ver cumplido dentro de poco tiempo.