Jorge Pérez señala a su concursante predilecto de 'Supervivientes 2025' antes de la gran final en Telecinco

Jorge Pérez, ganador de 'Supervivientes' en 2020 con el mayor porcentaje de la historia (+80%) y concursante de la primera temporada de 'Supervivientes All Stars' celebrada el pasado año, parece tener un claro ganador de la edición 2025 entre los cuatro finalistas que han llegado a España.

Después de más de cien días de aventura en Honduras, Álvaro Muñoz Escassi, Borja González, Anita Williams y José Carlos Montoya son los cuatro supervivientes que permanecen en la competición y que han logrado llegar a la final para luchar por los 200.000 euros del premio.

Jorge Pérez se decanta por Escassi para alzarse con el triunfo en 'Supervivientes 2025'. Lo ha demostrado reaccionando con un 'me gusta' a la publicación de la cuenta oficial del programa que contiene el vídeo del momento en el que Álvaro se vio su nuevo aspecto físico frente al espejo y se despidió de Palapa para siempre. En el caso del resto de finalistas no se ha producido tal interacción, por lo que no deja lugar a dudas.

Está por ver si ese deseo de Jorge Pérez se cumple, pues este martes, 17 de junio, se perfila una gran final de 'Supervivientes 2025' muy complicada e impredecible con cuatro pesos pesados de la edición batallando por el suculento premio y por la gloria que supone formar parte del palmarés de ganadores.

Álvaro Muñoz Escassi, Borja González, Montoya y Anita Williams han demostrado tener mucho apoyo en anteriores votaciones, por lo que todo puede pasar. Puede que asistamos a una de las finales del formato de Telecinco más abiertas de los últimos años.