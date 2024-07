Cristina Porta toma partido abiertamente sobre quién debe ganar ‘Supervivientes All Stars’

Tras abandonar Telecinco, Cristina Porta cruzó el charco y, a día de hoy, es toda una sensación en Latinoamérica, donde ha participado en ‘La Casa de los Famosos’, un reality mexicano del estilo de ‘GH VIP’. En España, la periodista deportiva saltó a la fama como concursante de ‘Secret Story’, donde inició una relación con Luca Onestini, hermano de Gianmarco.

También participó en Telecinco en el reality ‘¡Vaya vacaciones!’. Sin embargo, por el momento no se ha atrevido a participar en ‘Supervivientes’, aunque sí la hemos visto como colaboradora en el plató, dando su opinión sobre los concursantes. Mucho se ha especulado sobre la posible participación de Cristina Porta en el programa de supervivencia, unos rumores que ella ha negado por activa y por pasiva.

«Me han confirmado tantos portales como concursante de ‘Supervivientes’ (como el año pasado), que tengo el móvil lleno de mensajes de familiares, amigos y personas que me apoyáis deseándome suerte. No voy a Honduras, pero me quedo con toda esa suerte que me va a hacer falta», llegó a desmentir a través de sus redes sociales.

Cristina Porta revela su ganador de ‘Supervivientes All Stars’

Cristina Porta, como buena comentarista de realities, no ha dudado en pronunciarse sobre ‘Supervivientes All Stars’. Ha sido a través de su cuenta de X, donde ha dejado claro quién debe ganar esta edición especial del concurso presentado por Jorge Javier Vázquez. Y no es otro que su gran amigo Jorge Pérez, con el que precisamente ganó ‘¡Vaya vacaciones!’.

«Quiero a Marta, le tengo cariño a Abraham y a Adara, me cae genial Bosco… pero obviamente mi ganador es JORGE. ¡Unos votitos para mi hermanitoooooooo!», escribió la colaboradora en la citada red social. Cabe recordar que esta semana el exguardia civil está nominado junto a Olga Moreno y Bosco Martínez-Bordiú. Uno de los tres abandonará la aventura el próximo jueves.