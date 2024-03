Jorge Pérez se lleva el palo del siglo en ‘Supervivientes’ por su pasado con Alba Carrillo

Raquel Abad no dudó en enfrentarse a Jorge Pérez este martes para defender el concurso de su marido en ‘Supervivientes’. La mujer de Kike Calleja sacó las garras en la última entrega de ‘Tierra de nadie’ y no dudó en encararse con algunos de los colaboradores. Así, la pareja del reportero acabó en un tenso enfrentamiento con el ex guardia civil.

Kike Calleja no se siente del todo comprendido entre sus nuevos compañeros de isla, y Carlos Sobera no eludió sacarlo a relucir. «No hay manera de que se entiendan, no puede, no aguanta», adelantó el presentador de ‘Tierra de nadie’, antes de que Raquel Abad saliese en defensa de su marido.

«Entiendo que los primeros días le costase adaptarse y creo que entra dentro de la normalidad. No es raro, ni del otro mundo, es con quien estuvo al principio y lo echa de menos», explicó la mujer del excolaborador de ‘Sálvame’. Pero Jorge Pérez expuso su propia teoría. «Es extraño, el cambio ha sido positivo para el resto porque estamos conciéndoles un poco más», comentó el colaborador.

Raquel Abad a Jorge Pérez: «Vete al sofá a ver una peli y una mantita»

Y exconcursante de ‘Supervivientes’ no se quedó ahí. «Me da la sensación de que estaba en una zona de confort, un grupo muy fuerte y además tenían el cajón de sastre que era Ángel para meterse con él continuamente», señaló Pérez. Una reflexión que no gustó nada a Raquel Abad. «Hay muchas ganas de meter mierda a mi marido», espetó entonces la pareja de Calleja.

Raquel Abad hundiendo a Jorge Pereza 😂👏🏻 "AL SOFÁ"#TierraDeNadie3 pic.twitter.com/ySMaODyHcW — 🇨🇺 EL CHICO DE GH 👁 (@ElChicoDeGH) March 27, 2024

Y es que, una vez que abrió fuego contra el ex guardia civil, la defensora de Kike no dudó en atacar a Jorge Pérez recordándole su infidelidad con Alba Carrillo. «Vete al sofá a ver una peli y una mantita, que es lo que te gusta. No te jode», sentenció Abad, dejando completamente sin palabras al colaborador.

«Que quiere guerra…», susurró entonces Nagore Robles tras el tenso momento entre ambos, pero Anabel Pantoja no tardó en salir en defensa de su compañero. «Entiendo que sea tu marido y lo tienes que defender. Jorge ha sido respetuoso y no le ha atacado para que saltes así», apuntó la sobrina de Isabel Pantoja a Raquel Abad.

Aunque de poco sirvió la reprimenda, ya que la mujer de Kike Calleja tenía muy clara su misión en plató. «Voy a defenderle a muerte, lleváis atacándole todos los días y yo he venido a defenderle. Si no os gusta…», sentenció Raquel, muy decidida. «Tenéis mucho guardado de lo anterior y hay que resetear, no tener lo anterior en la cabeza», advirtió Abad.

«¿Empezamos con lo que hace él?», le contestó rápidamente Anabel, que no pensaba achantarse como Jorge Pérez. Sin embargo, la tensión solo parecía escalar en plató. «¿Empezamos con lo que has hecho tú? ¡Vas de diva! Ahora te viene mal, cuando te venía bien, tragabas», exclamó la defensora del antiguo reportero de ‘Sálvame’, decidida a encararse durante toda la noche.