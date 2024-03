‘Supervivientes’ oculta la razón real de la pelea de Laura Matamoros y Kiko y ella lo confirma

‘Supervivientes 2024’ acabó este martes con una desbocada pelea entre Laura Matamoros y Kiko Jiménez. Un simple conflicto por la suciedad de una cazuela ha hecho que todo estalle por los aires entre ellos. ¿Pero ha sido realmente esa minucia lo que nos ha llevado hasta aquí? Resulta evidente que no y es un interrogante que la organización del reality ha de clarificar.

‘Tierra de Nadie’ vivió al término de la gala uno de los momentos más broncos de lo que llevamos de edición. Y, para que todo se haya desmadrado de tal forma, con un Kiko pidiendo medidas disciplinarias y con una Laura queriendo abandonar el concurso, debe haber algo detrás que no hemos visto en pantalla y que el concurso debe aclarar y mostrar con transparencia este jueves en la gala.

Kiko: estoy aquí a pesar de que me ha llamado así de veces “hijo de pvta”



Laura: una vez



¿La que se ha liado? También os digo, menos mal que están ellos porque con el mojón de gala que se han marcado hoy, se agradece un poco de salseo



Ya se arreglarán #TierraDeNadie3 pic.twitter.com/TTzKVvDHGd — MOMC (@marioorlandomc) March 27, 2024

En plena refriega, la hija de Kiko Matamoros no paró de decir que su estallido y su sonado «hijo de puta» era consecuencia del «juego sucio» del novio de Sofía Suescun «por detrás» cuando no hay cámaras grabando. Ese argumento fue recurrente en la joven, pero no entró en detalles. Y, ante semejante altercado, los espectadores demandan que se enseñe todo sin censura, pues es obvio que las palabras de la influencer constatan que hay otra explicación detrás de esa durísima agarrada y de que ella haya llegado al extremo de querer marcharse.

Este miércoles, la tertulia de ‘Vamos a ver’ sobre ‘Supervivientes‘ se ha concentrado fundamentalmente en esa encarnizada disputa, con el foco puesto en qué ha podido motivar verdaderamente ese radical giro de los acontecimientos entre Laura Matamoros y Kiko Jiménez cuando, hasta hace dos días, parecían estar fraguando una amistad estrecha.

«Hay un juego sucio que no vemos», ha señalado Isabel Rábago, agitando los rumores de censura en ‘SV’. Por su parte, Joaquín Prat ha señalado que no es para nada creíble que ese monumental desencuentro se haya desencadenado simplemente por una olla mal higienizada.

Así, tanto el presentador de Telecinco como sus colaboradores han llegado a una conclusión que también está siendo compartida en redes sociales por los seguidores del formato: que Laura Matamoros le ha contado cosas personales delicadas a Kiko Jiménez y éste luego las ha utilizado fuera de cámara para provocarle aún más y llevarla al límite como la vimos ayer.