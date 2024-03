Laura Matamoros decide dejar ‘Supervivientes’ por culpa de Kiko Jiménez y él exige medidas

A pesar de comenzar su andadura en ‘Supervivientes 2024‘ haciendo gala de su buena relación, la situación entre Kiko Jiménez y Laura Matamoros ha estallado por los aires a unos niveles insospechados y muy preocupantes. Esto es debido a los continuos reproches y broncas protagonizadas entre los dos por la higiene y la pesca. De hecho, lejos de sellar la paz, los dos han sorprendido a todos los espectadores de la versión ‘Tierra de Nadie’ al protagonizar un sorprendente encontronazo en directo al final de la gala que ha desembocado en la petición de abandono de Laura.

La disputa ha comenzado mientras Laura Matamoros se disponía a limpiar una de los útiles utilizados por su compañero. «Mira la olla con todo lo del pescado, cómo no va a haber moscas, bichos, mosquitos y todo. ¡Qué costará comer y limpiar!», ha resoplado Laura. El concursante no se ha quedado callado y ha proseguido afeándole su comentario: «No hace falta restregarlo cuarenta veces como que nosotros no limpiamos una sartén».

Lejos de zanjar el conflicto, Kiko Jiménez ha aprovechado la oportunidad para relucir los fallos de su compañera.»Vamos a ponernos a decir lo que cada uno hace mal o bien porque yo ayer me comí un pescado que pesqué yo así de grande, lleno de escamas. Así de grande y lleno de escamas, desaprovechado porque no sabes descamar bien un pescado. Vamos, no me jodas, no sabes descamar después de dos ediciones», han sido sus palabras.

Una crítica que no ha caído en saco roto y que ha herido a Laura: «Mira qué malo eres, ¡vete a la mierda!». Por su parte, Kiko Jiménez ha seguido insistiendo: «Hazlo y ya está, que tampoco es que te mates. No estás haciendo nada. Vamos a hablar ya claro, no estás haciendo nada y yo no te lo echo en cara. Ahí te has columpiado y ya está».

La impactante pelea en directo de Laura Matamoros y Kiko Jiménez

Cuando parecía que el conflicto se había quedado en un brusco intercambio de acusaciones, la bronca se ha reavivado en pleno directo. «Hay mañanas que uno se despierta un poco más irascible que otras mañanas y creo que a Kiko le ha tocado hoy», ha comenzado diciendo Laura queriéndole restar hierro al asunto. Sin embargo, Kiko Jiménez no se lo ha tomado bien y ha vuelto a incidir en la problemática de su compañera: «Es problema de comunicación o al menos no querer dejar en evidencia a un compañero cuando aquí no hay normas y podemos aportar lo que podemos…».

Visiblemente enfadada, Laura Matamoros le ha afeado que él haya repetido muchas más veces su poca valía como concursante. Un hecho que la influencer ha aprovechado para atacar a su compañero acusándole de ser el instigador de la bronca: «El que arranca eres tú». «Has arrancado tú, que has empezado a decir ‘es que hay que ver cómo huele'», le ha contestado él. Viendo que los dos no se ponían de acuerdo, Carlos Sobera ha cortado la conexión. A pesar de ello, el rifirrafe entre los dos supervivientes ha proseguido hasta tal punto que el presentador ha tenido que volver a conectar para certificar el mal rollo creciente entre los dos.

La amenaza de Laura Matamoros en pleno directo

Parece que el conflicto entre Laura Matamoros y Kiko Jiménez ha hecho mella en la concursante, puesto que, tal y como ha informado Carlos Sobera, la joven ha pedido abandonar. «Laura está con su saco porque ha decidido después del conflicto con Kiko que quiere abandonar el programa. Ya veremos cómo acaba todo esto, yo creo que como el rosario de la aurora… Vamos a intentar que se tranquilice», han sido las palabras del presentador. «No parece tener intención de querer continuar, de querer volver a su playa», ha corroborado Laura Madrueño desde los Cayos Cochinos.

Muy exaltada, Laura Matamoros ha expuesto su crítica situación en el reality: «Aquí hay cuestiones que no voy a permitir, ni tocar, ni voy a dejar que toquen por detrás. Que no hago nada, que me quieren poner de palmera… saben que se ha acabado mi juego aquí porque es mentira». Lejos de quedarse ahí, Laura ha vuelto a poner en duda el juego de su compañero: «Yo ayudo en lo que puedo y como puedo mientras se pueda. A mí ya no me vais a ver más así. Cojo mi saco y me voy porque lo que no se puede es jugar por detrás. Utiliza ciertos términos de que no me levanto a por el fuego porque estoy dormida… Yo aquí trabajo igual que tú y todos los que están aquí y, si tienes los cojones de decir las cosas a la cara, dilas a la cara».

«Él me tiene que decir lo que tengo que decir en cámara… Me ha montado el pollo de su vida porque he dicho que él es muy irascible», ha desvelado Laura Matamoros antes de que Kiko Jiménez interviniese y acabase descontrolando la situación. «Desde que se fue Rocío Madrid llevamos dos días levantándonos genial, por lo tanto es totalmente falso y soy profesional y estoy aquí sentado a pesar de haberme llamado así de veces hijo de puta y haberme faltado el respeto. Eso no se puede consentir y voy a hacer la prueba y espero que se tomen medidas, que se tomen medidas ya. Yo no falto el respeto a nadie«, ha replicado Kiko Jiménez como órdago a la dirección de ‘Supervivientes’.

Esta intervención ha descolocado por completo a Laura Matamoros, que insistía en su idea de abandonar el concurso: «¡Qué puto falso es! Es que me quiero ir ya. Encima le da la vuelta a la tortilla, lo puto profesional que es. Te lo he llamado una vez». «Insultándome todo el rato con insultos que no se deberían permitir», ha remarcado el novio de Sofía Suescun. Ante ello, Matamoros ha continuado diciendo: «Tú lo haces por detrás, eres un profesional». Tal ha sido el nivel de tensión que se ha alcanzado en la zona de juegos que Laura Madrueño ha tenido que intervenir para echar a Laura Matamoros: «Sal de aquí y tranquilízate«.

«No quiero volver a tener una conversación con esa señora ni volver a coincidir», replicaba Kiko. Un comentario que Laura ha escuchado y por lo que ha dicho: «Por eso me voy a ir yo. Sabes perfectamente por qué te he llamado hijo de puta». Viendo la situación, el presentador ha tomado la palabra al apuntar: «Deberéis intentar relajaros, daros un apretón de manos». «No relajaros no, hay cosas que no se deben consentir. No voy a callar», le ha asestado Kiko Jiménez.

La decisión final de Laura Matamoros sobre su continuidad en ‘Supervivientes’

Tras un parón publicitario, ‘Supervivientes’ ha vuelto a conectar con Laura Matamoros. «No tengo necesidad de pasarlo así y de jugar a un juego que me parece sucio como juega él. Yo le he dado mi corazón así, como se lo doy a todo el mundo, pero si me la vas jugando por detrás por ciertos temas que no puedo hablar… Así no se juega y con personas así no quiero convivir y ya está. Vengo aquí por mis hijos y no tengo necesidad de que mis hijos me vean así. Lo que ha hecho hoy no voy a perdonarlo nunca en la vida», ha enfatizado la concursante.

En la misma línea, la concursante ha enfatizado el motivo de su salida de la televisión: «Hace muchos años desde que salí de este concurso que no piso la televisión por este tipo de conflictos y este tipo de cosas. No he venido aquí para esto«. Por su parte, Kiko Jiménez ha vuelto a echar leña al fuego: «Lo que no voy a hacer en este concurso es faltarle el respeto a nadie. No voy a insultar. No tengo hijos, pero tengo familia también y continuar por ese camino va a empeorar las cosas no por mi parte, por la suya. Está muy bien hablar, está genial, pero ya hay un daño hecho. Que te cojan aquí de cara perro y que te llamen hijo de puta».

Los dos han vuelto a enzarzarse en una cruenta discusión que Carlos Sobera ha tenido que cortar para emplazar a los concursantes a la gala del próximo jueves. «Me voy con el saco, aquí te quedas, aquí os quedáis«, ha sentenciado Laura Matamoros haciendo alusión a su posible marcha. Será el próximo jueves cuando Jorge Javier dilucide el futuro de la concursante en los Cayos Cochinos.