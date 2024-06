Alejandro Nieto llega a su límite y claudica en mitad de la gala de ‘Supervivientes All Stars’

Las durísimas condiciones a las que tienen que hacer frente los concursantes de ‘Supervivientes All Stars‘ les están colocando contra las cuerdas y si no, que se lo digan a Alejandro Nieto. El concursante ha estado muy cerca de hacerse con una apetitosa recompensa que finalmente no ha recaído en él, sino en su compañero Abraham García. Una derrota que Alejandro Nieto no ha llevado nada bien.

De hecho, mientras su compañero disfrutaba de su premio, éste ha decidido «romper» con el protocolo del reality y en pleno directo irse al mar para despejarse. «Lo estamos pasando muy mal y el ver comer a Abraham, que me alegro por él, me ha hecho decir ‘ostia que no estamos comiendo joder'», ha reconocido a posteriori.

Por si fuese poco, Alejandro también ha compartido otro de los motivos que le han llevado a rozar el límite. «Cuando estaba en el palo estaba pensando en mi hijo continuamente y cuando me he caído he pensado que le he fallado», ha reconocido entre lágrimas el finalista de la prueba de recompensa. Ante ello, Laura Madrueño no ha tenido reparo en mandarle un mensaje de ánimo: «Si estás aquí es porque eres una leyenda. Has quedado segundo hoy y ganador de tu edición. Es maravilloso veros jugar». Unas palabras que han hecho llorar al joven.

Por su parte, Sandra Barneda también le ha enviado un emotivo mensaje: «Se me rompe el corazón… Al final voy a llorar otra vez contigo. Demostrar lo mal que lo estáis pasando está bien y romperos es normal que rompáis. Que el hambre aprieta muchísimo y las condiciones que estáis viviendo son durísimas… Aunque seáis leyendas, sois seres humanos, sois personas que sentís mucho».

Como respuesta, Alejandro Nieto ha asegurado: «La gente que me conoce sabe que soy más duro que una piedra. Yo te puedo decir que la otra edición lo pasé mal, pero no tanto. Esta es extrema. No podemos hacer más de lo que podemos y la verdad es que lo estoy pasando muy mal». Así pues, el concursante ha asegurado haberse sentido frustrado debido a su derrota ante Abraham García. Aun así, Alejandro Nieto ha asegurado no sentir ningún rencor o tener algún tipo de animadversión ante su compañero.